¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ò½ä¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ÎÂÔË¾ÏÀ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âó¿¿¤Ï£±£±·î£²£´Æü¤ËÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤È¤ÎÃíÌÜÂÐ·è¤òÀ©¤·¤Æ²¦¼Ô¤ËÉüµ¢¡£º£¸å¤ÎÂÐÀï¸õÊä¤È¤·¤Æ£×£Â£Á²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤ä¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ¤ÇÆüËÜ½é¤Î£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹°æ²¬°ìæÆ¡Ê»ÖÀ®¡Ë¤é¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ÊÆÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö£³£Ë£é£î£ç£ó¡¡£Â£ï£ø£é£î£ç¡¡£×£ï£ò£ì£ä£÷£é£ä£å¡×¤Ï¡Ö°æ¾åÂó¿¿¤ÏºÆ¤ÓÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡££²£°£²£¶Ç¯¡¢°æ¾å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¡¢À¤³¦¶þ»Ø¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µéÅý°ì²¦¼Ô¥¸¥§¥·¡¼à¥Ð¥àá¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡£×£Â£Ã¡õ£×£Â£ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ôà¥Ð¥àá¥í¥É¥ê¥²¥¹¤ÏÀè·î£²£²Æü¤Ë£×£Â£Á²¦¼Ô¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¤Ë£Ë£Ï¾¡Íø¤·¡¢£³ÃÄÂÎ¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÅý°ì¡£ÊÆ¥ê¥ó¥°»ï¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡Ê£Ð£Æ£Ð¡Ë¤Ç£´°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï£´ÃÄÂÎÅý°ì¤òÌÜ»Ø¤¹°ìÊý¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥í¥É¥ê¥²¥¹¤ÏÍèÇ¯£±£±£¸¥Ý¥ó¥É¡Ê¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ë¤Ë¾å¤²¤ë°Õ¸þ¤ò¤¹¤Ç¤ËÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê·ÚÎÌµé¥Þ¥Ã¥Á¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¥Ð¥à¤ÈÂó¿¿¤ÎÂÐÀï¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö°æ¾å¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡¢¼ã¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¯¥·¥ç¥óËþºÜ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦»î¹ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ì¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÃíÌÜ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤ÎÇ®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬¤³¤Î»î¹ç¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾Áª¼ê¤È¤âÎÙ¤Î³¬µé¤Ç¥Ù¥ë¥È¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£