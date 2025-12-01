「日経225先物」手口情報（1日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限2万2559枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月1日の日経225先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万2559枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 22559( 21761)
ソシエテジェネラル証券 10551( 10148)
サスケハナ・ホンコン 3586( 3586)
ビーオブエー証券 3555( 2974)
JPモルガン証券 5676( 2792)
モルガンMUFG証券 3110( 2046)
SBI証券 2864( 2012)
バークレイズ証券 2311( 1927)
日産証券 2090( 1835)
ゴールドマン証券 2998( 1530)
野村証券 3865( 1360)
松井証券 1204( 1204)
みずほ証券 630( 586)
ドイツ証券 557( 557)
大和証券 507( 505)
楽天証券 774( 462)
BNPパリバ証券 2715( 379)
UBS証券 411( 313)
インタラクティブ証券 283( 283)
SMBC日興証券 304( 274)
HSBC証券 500( 0)
シティグループ証券 332( 0)
三菱UFJ証券 56( 0)
三菱UFJeスマート 52( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 1024( 724)
ソシエテジェネラル証券 555( 555)
JPモルガン証券 2782( 482)
SBI証券 444( 192)
モルガンMUFG証券 1130( 130)
日産証券 129( 129)
松井証券 80( 80)
ゴールドマン証券 73( 73)
野村証券 67( 63)
楽天証券 65( 41)
インタラクティブ証券 38( 38)
バークレイズ証券 29( 29)
三菱UFJeスマート 25( 25)
JIA証券 12( 12)
BNPパリバ証券 2010( 10)
シティグループ証券 9( 9)
マネックス証券 7( 7)
フィリップ証券 6( 6)
みずほ証券 4( 4)
光世証券 3( 3)
HSBC証券 500( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース