　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月1日の日経225先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万2559枚だった。


◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　 22559(　 21761)
ソシエテジェネラル証券　　　 10551(　 10148)
サスケハナ・ホンコン　　　　　3586(　　3586)
ビーオブエー証券　　　　　　　3555(　　2974)
JPモルガン証券　　　　　　　　5676(　　2792)
モルガンMUFG証券　　　　　　　3110(　　2046)
SBI証券　　　　　　　 　　　　2864(　　2012)
バークレイズ証券　　　　　　　2311(　　1927)
日産証券　　　　　　　　　　　2090(　　1835)
ゴールドマン証券　　　　　　　2998(　　1530)
野村証券　　　　　　　　　　　3865(　　1360)
松井証券　　　　　　　　　　　1204(　　1204)
みずほ証券　　　　　　　　　　 630(　　 586)
ドイツ証券　　　　　　　　　　 557(　　 557)
大和証券　　　　　　　　　　　 507(　　 505)
楽天証券　　　　　　　　　　　 774(　　 462)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　2715(　　 379)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 411(　　 313)
インタラクティブ証券　　　　　 283(　　 283)
SMBC日興証券　　　　　　　　　 304(　　 274)
HSBC証券　　　　　　　　　　　 500(　　　 0)
シティグループ証券　　　　　　 332(　　　 0)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　　56(　　　 0)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　52(　　　 0)


◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　1024(　　 724)
ソシエテジェネラル証券　　　　 555(　　 555)
JPモルガン証券　　　　　　　　2782(　　 482)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 444(　　 192)
モルガンMUFG証券　　　　　　　1130(　　 130)
日産証券　　　　　　　　　　　 129(　　 129)
松井証券　　　　　　　　　　　　80(　　　80)
ゴールドマン証券　　　　　　　　73(　　　73)
野村証券　　　　　　　　　　　　67(　　　63)
楽天証券　　　　　　　　　　　　65(　　　41)
インタラクティブ証券　　　　　　38(　　　38)
バークレイズ証券　　　　　　　　29(　　　29)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　25(　　　25)
JIA証券　　　　　　　 　　　　　12(　　　12)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　2010(　　　10)
シティグループ証券　　　　　　　 9(　　　 9)
マネックス証券　　　　　　　　　 7(　　　 7)
フィリップ証券　　　　　　　　　 6(　　　 6)
みずほ証券　　　　　　　　　　　 4(　　　 4)
光世証券　　　　　　　　　　　　 3(　　　 3)
HSBC証券　　　　　　　　　　　 500(　　　 0)


※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース