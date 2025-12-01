¡Ú¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡Û¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤¬Æ³¤¤¤¿¡È¥µ¥¤¥ó¡É¤¬¥ï¥ó¥Ä¡¼¥´¡¼¥ë¡¡¥Í¥Ã¥ÈÈ¿¶Á¡ÖÉþÁõ¤¬¡Ä¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ºÊÉ×ÌÚÁï(44)¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×(TBS·Ï¡¦ÆüÍË¸å9¡¦00)¤ÎÂè8ÏÃ¤¬11·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÆâÍÆ¤¬Æ±Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖG1¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡×¤Î¡È¥µ¥¤¥óÇÏ·ô¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡10·î12Æü¤«¤éÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡£¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤È¶¥ÇÏ³¦¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëÆ±¥É¥é¥Þ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ëè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÇÏ¤¬¡¢G1¤ä½Å¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ÇÇÏ·ô¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè8ÏÃ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖÁêÂ³ÇÏ¸ÂÄêÇÏ¼ç¡×¤À¤Ã¤¿¡£Æ±Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖG1¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡×¤Ç¤Ï¡¢Ã±¾¡4ÈÖ¿Íµ¤¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¡Ê¥»¥ó4¡áÊ©¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¥ë¡¢Éã¥°¥ì¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡Ë¤¬¥ì¥³¡¼¥É¥¿¥¤¥à¤Î2Ê¬20ÉÃ3¤òÃ¡¤½Ð¤··ãÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤Ï¡¢¥¢¥¬¡¦¥«¡¼¥ó4À¤ÅÂ²¼¤Î½êÍÇÏ¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£º£Ç¯2·î¤ËÅÂ²¼¤¬»àµî¤·¤¿¤¿¤á¡¢Ì¼¤Î¥¶¡¼¥é²¦½÷¤¬°ú¤·Ñ¤¤¤À¡£¸½ºß¤Ï¥¢¥¬¡¦¥«¡¼¥ó¡¦¥¹¥¿¥Ã¥ºSCEA¤ËÌ¾µÁÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö8ÏÃ¤Î8ÈÖ¤Ç¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¡£¤½¤ì¤âÁêÂ³ÇÏ¡Ä¡×¡Ö¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È¥µ¥¤¥ó¤ÇÍè¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤¬ÁêÂ³ÇÏ¸ÂÄêÇÏ¼ç¤À¤Ã¤¿¤Î¥¨¥°¤¤¥µ¥¤¥ó¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÃ±½ã¤À¤Ã¤¿¤«¤é¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤ò¿®¤¸¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂè8ÏÃ¤«¤éÄÇÌ¾Å¸Ç·Ìò¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¡¦ÃæÀîÂç»Ö¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£½éÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤ÏÎÐ¤Î¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Ë¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ë¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÇòT¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡×¤Î2Ãå¤Ï¥ë¥á¡¼¥ëµ³¾è¤Î¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÃæÀîÂç»Ö¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤Î¾¡ÉéÉþ¤ß¤Æ¤§¤ÊÉþÃå¤Æ¤¿¡ª¡×¡ÖÃæÀîÂç»Ö¤¯¤ó¤Î¡ÈÉþ¡É¤Þ¤Ç¥µ¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤È¤«¥ä¥Ð¤¤¤À¤í¡ª¡×¡ÖÃæÀî¤¯¤ó¤ÎÉþÁõ¤Ç¥ï¥ó¥Ä¡¼¤Î¥µ¥¤¥óÇÏ·ô¤«¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤ÏÁá¤¯¤â7Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖG1¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡×¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÂè9ÏÃ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖÆª¡Á¤¢¤Ö¤ß¡Á¡×¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ë¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤¦¤³¤ó¤Ê¤ó¥ë¥á¡¼¥ëÅ´ÈÄ¤À¤í¡ª¡×¡Öº£½µ¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤«¤é¥ë¥á¡¼¥ë¡¢ÀîÅÄ¡¢¸Íºê¤¬¾è¤Ã¤¿¤é¤½¤Î3¿Í¤«¤éÍí¤àÇÏ½Ð¤½¤¦¡Ä¡×¡Ö¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¾è¤êÂØ¤ï¤ê¤â¥µ¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£