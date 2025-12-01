¡Ú¹Åç¡ÛµÆÃÓÎÃ²ð¡¡ÂçÉý¸º¤Î1²¯7000Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â½Ð¤ì¤ë½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¹Åç¡¦µÆÃÓÎÃ²ðÆâÌî¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤¬£±Æü¡¢»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¤ò¹¹²þ¤·¡¢£¸£°£°£°Ëü±ß¥À¥¦¥ó¤Î¿äÄê£±²¯£·£°£°£°Ëü±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹â¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í£±£´Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÏÀ¤Âå¸òÂå¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ëµåÃÄ¤ÎÊý¿Ë¤â¤¢¤ê¡¢ÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¼éÈ÷ÎÏ¤Ï·òºß¤â¡¢àÉÔÆ°á¤À¤Ã¤¿ÆóÎÝ¤Ç¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï£¹£¶»î¹ç¡¢½Ð¾ì£±£±£³»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£µÊ¬£±ÎÒ¡¢£³£°ÂÇÅÀ¤È¡¢°ìÄê¤ÎÌò³ä¤Ï²Ì¤¿¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¸º¾¯¤Ë¤è¤êÂÇÀÊ¿ô¤Ï¡¢£³£¸£¹¤È£²Ç¯ÌÜ¤ËÄê°ÌÃÖ¤òÃ¥¼è¤·¤¿£±£³Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤Ï²áµîºÇ¾¯¤Ë¡£¡ÖÀ®ÀÓ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤À®ÀÓ¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë»×¤¦¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜ¿Í¤ÏÍèµ¨¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£±£¸Ç¯¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°£³Ï¢ÇÆ¤È²«¶â´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢Åö»þ¤òÃÎ¤ë£Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¾¾»³ÎµÊ¿³°Ìî¼ê¡Ê£´£°¡Ë¡¢ÅÄÃæ¹ÊåÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤Î£²¿Í¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµî¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤ÇÌî¼ê¤Ç¤Ï²ñÂôÍãÊá¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤ÈµÆÃÓ¤Î¤ß¡£¡ÖÂÎ¤Ï¸µµ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Ð¤ì¤ë»î¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð½Ð¤¿¤¤¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½àÈ÷¤òËèÆü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â½Ð¤ì¤ë½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÏ·¤±¹þ¤à¤Ä¤â¤ê¤ÏËÜ¿Í¤Ë¤ÏÌÓÆ¬¤Ê¤¤¡£¥×¥í£±£µÇ¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤Ï¹¥¼é¤ËºÆ¤Óà·òºßá¤Ö¤ê¤ò¥×¥ì¡¼¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£