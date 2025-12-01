¹Åç¡¦µÆÃÓ¤Ï8ÀéËü±ß¸º¡¡¿¹±º¤Ï1.1²¯±ß¤Ç¹¹²þ
¡¡¹Åç¤ÎµÆÃÓÎÃ²ðÆâÌî¼ê¤¬1Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç·ÀÌó¸ò¾Ä¤·¡¢2Ç¯·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤À¤Ã¤¿º£µ¨Ç¯Êð¤«¤é8ÀéËü±ß¸º¤ÎÇ¯Êð1²¯7ÀéËü±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹âÊ§¤¤¤ÎÃ±Ç¯·ÀÌó¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï113»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨2³ä5Ê¬1ÎÒ¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢28ÂÇÅÀ¡£¡Ö¤Ñ¤Ã¤È¤·¤Ê¤¤À®ÀÓ¡£¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¤È¤¤¤¦»×¤¤¡×¤È¡¢15Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤ØÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¿¹±ºÂçÊåÅê¼ê¤Ï4700Ëü±ßÁý¤Î1²¯1ÀéËü±ß¤Ç¹¹²þ¡£5Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï²Æ¾ì¤«¤éÍÞ¤¨¤âÌ³¤á¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿60ÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨1.63¡¢2¾¡3ÇÔ12¥»¡¼¥Ö25¥Û¡¼¥ë¥É¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ11·î¤Î´Ú¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò´ü¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë