爆笑問題太田光（60）と、夫人で所属事務所タイタンの太田光代社長（61）が1日、都内で行われた「日本ネーミング大賞2025」授賞式に出席した。太田は審査委員長、光代社長は特別顧問を務めた。

同イベントは例年、「新語・流行語大賞」と同日の開催となっている。光代社長が「ずらしているつもりなんです」とすると、太田は「向こうが追いかけてくる。やくみつるが悪い」とした。

それでも太田は「知名度も上がってきている」と実感している。「応募総数も増えているので、認知されてきたのかなと思う」とし、「レジェンド賞とかみても、もう賞はいらないのではという方たちが応募してくれている。それがうれしい」とした。

このイベントが終わると、「また1年が終わったなという気持ちになる」と太田。来年の抱負を聞かれると、「もちろん健康に気を付けて、僕のせいで心痛がいろいろあるので社長にも迷惑をかけず、笑って1年過ごせるように…」としたところで、光代社長が「外づらだけはいい！」と言葉をさえぎった。

「そういうふうに言うけど、全然いたわってくれないし、どこかに行こうもない」と静かなる怒りを吐露した。これに会場は静まり、散会となった。