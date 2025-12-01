3Æü¡Á4Æü¤ÏÎóÅç¤Ë¶¯Îõ´¨µ¤¡¡JPCZ¤ÇÀÑÀãµÞÁý¤â¡¡ÂçÀã¡¦¸òÄÌ¾ã³²¡¦Åà·ë¤Ê¤ÉÃí°Õ
3Æü(¿å)¤«¤é4Æü(ÌÚ)º¢¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÆüËÜÎóÅç¤Ë¶¯Îõ¤Ê´¨µ¤¤¬½±Íè¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£12·î¤ÏÆüËÜ³¤¤Î³¤ÌÌ¿å²¹¤¬Åß¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢È¯Ã£¤·¤¿Àã±À¤ÎÂÓ:JPCZ¤Î·ÁÀ®¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³±¢¤«¤éËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÊ¿ÃÏ¤Ç¤â¹ßÀã¤äÀÑÀã¤È¤Ê¤ê¡¢»³ÃÏ¤Ç¤ÏÀÑÀã¤¬µÞÁý¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤Õ¤Ö¤¤äÏ©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ç¸òÄÌ¾ã³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤ÎÀã¤Î¾ðÊó¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¿ÃÏ¤âÀã¤Ë¤Ê¤ë´¨µ¤¤¬¹ÈÏ°Ï¤Ë¡¡ËÌÆüËÜ¤Ï5Æü(¶â)º¢¤Þ¤Ç´¨µ¤¤¬µïºÂ¤ë
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¾å¶õ1,500¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤Î´¨µ¤¤Î¶¯¤µ¤òÉ½¤·¤¿¿Þ¤Ç¤¹¡£3Æü(¿å)¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë´¨µ¤¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤â¹ß¤ì¤ÐÀã¤Ë¤Ê¤ëÌÜ°Â¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹6¡îÀþ¤¬¶å½£ËÌÉô¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¡¢»Í¹ñ¡¢¶áµ¦¡¢ËÌÎ¦¡¢¿®±Û¡¢ÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¡¢ËÌ³¤Æ»¤ò¹¤¯Ê¤¤¦¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£4Æü(ÌÚ)¤â¹ÈÏ°Ï¤Ë´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£5Æü(¶â)¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤Î´¨µ¤¤Ï¼å¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë´¨µ¤¤ÎµïºÂ¤ë½ê¤â¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
3Æü(¿å)¤ÎÌë¤«¤é4Æü(ÌÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÊØ¤ê¤¬¤Ê¤¤À¾ÆüËÜ¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ç¤âÂ³¡¹¤È½éÀã¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢»³ÃÏ¤Ç¤ÏËÜ³ÊÅª¤ËÀÑÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅßÍÑ¥¿¥¤¥ä¤Ø¤Î¸ò´¹¤Ê¤É¡¢Àã¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ÏÁá¤á¤ËºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3Æü(¿å)¤ÎÌë´Ö¡¡ËÌÎ¦°ÊËÌ¤Î»³±è¤¤¤ÏÀÑÀãµÞÁý¤Î¤ª¤½¤ì
º£²ó¡¢Àã¤Î¹ß¤êÊý¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢3Æü(¿å)¤ÎÌë´Ö¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£12·î¤ÏÆüËÜ³¤¤Î³¤ÌÌ¿å²¹¤¬Åß¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë11·î30Æü(Æü)¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢Ê¿Ç¯¤è¤ê2¡îÁ°¸å¹â¤¤¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£½éÅß¤Î¾å¶õ¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤À¾ì¹ç¤ÏÀã±À¤¬È¯Ã£¤·¤ä¤¹¤¯¡¢³¤ÌÌ¿å²¹¤¬Ê¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¤¤³¤È¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Àã¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂçÎ¦¤ÇÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿´¨µ¤¤¬¶¯¤¯¿á¤½Ð¤·¡¢È¯Ã£¤·¤¿Àã±À¤ÎÂÓ¤Ç¤¢¤ëJPCZ¤Î·ÁÀ®¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JPCZ¤ÏÅìËÌ¤«¤é¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÆî²¼¤·¡¢3Æü(¿å)¤ÎÌë´Ö¤ËËÌÎ¦¤ä¿·³ã¸©¤ò»Ø¸þ¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤¬Äã¤¤Ìë´Ö¤ÈÈ¯Ã£¤·¤¿Àã±À¤¬Î®¤ì¹þ¤à»þ´ÖÂÓ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËÀÑÀã¤¬µÞÁý¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ë½É÷¤òÈ¼¤Ã¤Æ¤Õ¤Ö¤¤¤¿¤ê¡¢ÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤¬´¬¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ»ë³¦¤¬°²½¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÑÀã¤äÏ©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¡¢Àã¤äÉ÷¤Ë¤è¤ë¸«ÄÌ¤·¤Î°²½¤Ê¤É¤Ë½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüËÜ³¤´¨ÂÓµ¤ÃÄ¼ýÂ«ÂÓ(JPCZ)¤È¤Ï
Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë¤È¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢ÂçÎ¦¤«¤éÎä¤¿¤¤É÷¤¬ÆüËÜ³¤¤ËÎ®¤ì¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÎä¤¿¤¤É÷¤Ï¡¢Ä«Á¯È¾ÅçËÌÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÄ¹Çò»³Ì®(ºÇ¹âÊö:ÇòÆ¬»³2744¥á¡¼¥È¥ë)¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÆóÊ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÉ÷²¼¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ³¤¤ÇºÆ¤Ó¹çÎ®¤·¡¢¼ýÂ«ÂÓ(Àã±À¤¬È¯Ã£¤·¤ä¤¹¤¤¥é¥¤¥ó)¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢Àã±À¤¬È¯Ã£¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼ýÂ«ÂÓ¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÆüËÜ³¤´¨ÂÓµ¤ÃÄ¼ýÂ«ÂÓ(JPCZ)¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿JPCZ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ç¤ËÅìËÌÆîÉô¤äËÌÎ¦¡¢»³±¢¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£JPCZ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Àã±À¤¬È¯Ã£¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÀã±À¤¬¼¡¡¹¤ÈÎ®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢ÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã»»þ´Ö¤ÎÂçÀã¡¡Ãí°ÕÅÀ¤Ï?
¡Æ»Ï©¤Î½üÀã¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ö¤Î¡ÖÂç½ÂÂÚ¡×¤ä¡ÖÎ©¤Á±ýÀ¸¡×¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¸òÄÌÎÌ¤ÎÂ¿¤¤¹ñÆ»¤ä¹âÂ®Æ»Ï©¤Ê¤É¤Ç¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤ÊÎ©¤Á±ýÀ¸¤È¤Ê¤ê¡¢Éüµì¤Þ¤ÇÄ¹»þ´Ö¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀãÆ»¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ëü¤¬°ì¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢½üÀãÍÑ¤Î¥¹¥³¥Ã¥×¤äËÉ´¨Ãå¡¢ÌÓÉÛ¤Ê¤É¤ò¼ÖÆâ¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡Ö²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¡×¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£²°º¬¤ËÂçÎÌ¤ÎÀã¤¬ÀÑ¤â¤ë¤È¡¢Àã¤Î½Å¤ß¤Ç°ìµ¤¤ËÀã¤¬³ê¤êÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¸®Àè¤Çºî¶È¤¹¤ëºÝ¤ÏÆ¬¾å¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤É½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
£Æ»Ï©¤ÎÂ¦¹Â¤Ê¤É¤ËÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¿å¤Ï¤±¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡ÖÆ»Ï©¤¬´§¿å¡×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÀã¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¾ÃÀã¥Ñ¥¤¥×¤«¤é¤Î¿å¤¬Æ»Ï©¤ËÎ¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«Îó¼Ö¤Î¥À¥¤¥ä¤¬ÂçÉý¤ËÍð¤ì¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£·×²è±¿µÙ¤Ê¤É¤¬»öÁ°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂçÀã¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤«¤é¸òÄÌ¾ðÊó¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
