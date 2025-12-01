アイドルグループ・日向坂46の松田好花さん（26）が1日、グループを卒業することをブログで発表しました。

松田さんは1999年4月27日生まれ、京都府出身。日向坂46の二期生で、ラジオのパーソナリティーを務めるなど個人でも活躍しています。

■「この場所が好きだからこそこの決断もできた」

松田さんは、「けやき坂46、日向坂46、活動を始めて合わせて8年半が経ちました。私は日向坂46を卒業します」と報告。

「卒業のことは昨年あたりからずっと頭の中にありました」とつづり、「加入当初からお世話になっていたスタッフさんに唯一卒業の相談をしていたのですが、その方が相談をしてしばらく経ってから天国へと旅立たれました。その方にしか相談していなかったので、一度卒業の話は自分の胸にしまいました。これはまだ卒業したらダメということなのか、やめておけということなのかと。考えに考えました。それでもやっぱり、卒業を先延ばしにするという選択には至りませんでした」と、経緯を明かしました。

また、「この場所が好きだからこそこの決断もできたし、この場所で沢山学び、成長できたからこそ今、明るい未来を夢見ることが出来ています！ 卒業後もこの世界に携わっていきたいなと思っています」と、今後についてもコメントしています。

そして、「日向坂46としての活動は2月末までとさせていただくことになりました」と説明。1月28日発売の16thシングルの活動をもってグループを卒業するということです。