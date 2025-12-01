挙式間近!? テイラー・スウィフトの豪華“独身お別れパーティー”をセレーナ・ゴメスやジジ・ハディッドらが計画
8月にNFLのスター選手トラビス・ケルシーと婚約を発表したテイラー・スウィフト。花嫁介添人を務める予定のセレーナ・ゴメスやジジ・ハディッドらが、世界各地での“独身お別れパーティー”を計画しているようだ。
【写真】婚約を発表！ 巨大指輪＆テイラーとトラビスの幸せそうなショット
テイラーに近い情報筋がUS版SUNに明かしたところによるとセレーナやジジらブライズメイド（花嫁介添人）たちが、結婚前に友人や家族とともにお祝いする“独身お別れパーティー”の準備に奔走中だといい、テイラーのお気に入りのニューヨークやナッシュビル、バハマ、イタリアなどでの「少なくとも3、4回の女子旅、または独身お別れパーティーをテーマにした小旅行」が計画されているようだ。
「目標は、リラックスしてお祝いし、絆を深められる美しい場所で過ごすこと。週末を一緒に過ごし、結婚式のプランを立てながら、その過程を楽しむことです」と関係者がコメント。挙式の計画には、2人のほかもテイラーの母アンドレアや、トラビスの母ドナも積極的に関わっているといい、9月に音楽プロデューサーのベニー・ブランコと挙式したばかりのセレーナは特に自分の経験を活かせると、ワクワクしているそう。
「ブライズメイドたちはこの2週間の間、週に何度も電話やテキストメッセージ、ビデオ通話、Zoomなどを通じて話し合ってきました。彼女たちはとても熱心で、すごく興奮しています。関わる人全員にとって、すでに楽しい経験となっています」と関係者。「（セレーナは）親友にとって可能な限り最高の経験となるよう、定期的にアイデアや提案を出しています」「皆がその過程を楽しんでおり、まるで夢のような経験だと感じています。親しい友人で“姉妹”でもあるテイラーをサポートすることに、全員がワクワクしています」と明かしている。
なお、挙式の日程など詳しいことは明らかになっていないものの、テイラーとトラビスの結婚式は、金曜から日曜にかけて週末を丸ごと使って行われるようだ。「数日間に渡るお祝いを計画しており、一生の思い出として大切に出来るような、オリジナルな挙式にしたいと思っている」そうで、花嫁側の関係者によると、今後数ヵ月のうちにニューヨーク、ロサンゼルス、ナッシュビルでテイラーの元に集まり、「計画が完璧に実行できるよう」詳細を詰めていくとのことだ。
