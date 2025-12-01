『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』、原作・芥見下々描き下ろしイラストポストカードが入場者プレゼント第4弾に登場
『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』より、入場者プレゼント第4弾が解禁。原作者・芥見下々による描き下ろしのイラストポストカードが来場者に配布されることが明らかになった。
『動画』『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』特別映像
集英社「週刊少年ジャンプ」にて6年半にわたる連載が完結し、シリーズ累計発行部数1億部（デジタル版含む）突破した人気コミック『呪術廻戦』（芥見下々著）。2020年10月から2021年3月までテレビアニメ第1期が放送され、初の映画化となる『劇場版 呪術廻戦 0』（2021）は、全世界興行収入265億円の大ヒットを記録。テレビアニメ第2期となる「懐玉・玉折／渋谷事変」が2023年7月から12月まで放送され、国内のみならず全世界で大きな反響を呼んだ。
今年は『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』『劇場版 呪術廻戦 0』の復活上映が実施され、11月7日からは『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』が全国で公開中。さらに、テレビアニメ第3期『死滅回游 前編』が、2026年1月8日より毎週木曜24時26分にMBS／TBS系で放送されることも決定している。
このたび、『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』の入場者プレゼント第4弾として、【原作者・芥見下々描き下ろし「じゅじゅさんぽ 映画館」イラストポストカード】が、12月6日より配布されることが決定した。先日解禁され大きな反響を呼んだ、芥見下々による「じゅじゅさんぽ 映画館」の描き下ろしイラストを使用したA6サイズのポストカードとなっている。裏面には芥見下々による新規ミニボイスドラマ「じゅじゅさんぽ 映画館」の原稿も記載されている。
ポストカードは、上映館にて鑑賞したひとりにつき1枚プレゼントされる。通常版・IMAX版・4DX版・MX4D版いずれの上映でも共通で、数量には限りがあるため、配布は各劇場ともなくなり次第終了となる。
『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』は公開中。
