◆第２６回チャンピオンズＣ・Ｇ１（１２月７日、中京・ダート１８００メートル）

偉大な先輩からバトンを引き継ぎ田中博康厩舎の３連覇へ。ナルカミ（牡３歳、父サンダースノー）は、ジャパンダートクラシックを前半５ハロン６０秒２という芝並みのペースで逃げ、ナチュラルライズのダート３冠を阻止。底知れないポテンシャルを示してＪｐｎ１初制覇を決めた前走に続き、ＪＲＡのダート決戦に挑む。

田中博調教師は「この秋で能力を再確認できた。特に大箱の右回りは、かなり自信があるが、中東を意識するとそうは言っていられない」。来年以降には左回りの海外遠征をも見つめる。ホウオウサムレット（３歳１勝クラス）を追走した美浦・Ｗコースの１週前追い切りは余力十分に併入。出来は高いレベルで安定している。

ここまで戦ってきた相手とはスピードが違ったのかもしれない。デビュー戦からいずれも積極策で６戦５勝、デビュー３戦目からは４連勝中だ。ハナのイメージが強いが、指揮官は「逃げにはこだわっていなくて、楽に走っているところなら大逃げでも番手でもいい。この子のリズムを大事にしているところがハナになっている」と、あくまで馬のペースを優先した形であり、位置取りは特に気にしていないと強調する。

厩舎に初のＧ１タイトルをもたらしたレモンポップが、引退レースで連覇を達成してから１年。今度は３歳のニューフェイスが中京に乗り込む。「この時期のレモンポップは２勝クラスだったので、そこと比べたら現状では抜けて上。“Ｇ１馬”ですから」と５日に４０歳となる若きトレーナーは実力とともに実績面も評価。グレード制導入の８４年以降、４例３人目となる同一ＪＲＡ・Ｇ１３連覇へ向けて期待を持って送り出す。

厩舎だけでなく馬主のゴドルフィンもＧ１級６勝の先輩と同じ。師走の尾張に今年も旋風を巻き起こす。（浅子 祐貴）