ブルドックソース「素材を味わうドレッシングプレミアム」 国産野菜をふんだんに ブランドの良さ伝える3品

ブルドックソースは11月10日、「＆Bull-Dog（アンド・ブルドック）」ブランドの「素材を味わうドレッシング」シリーズから、さらに品質価値にこだわった「素材を味わうドレッシングプレミアム」3品を新発売した。

「素材を味わうドレッシングプレミアム」は、こだわりの国産野菜をふんだんに使い、添加物に頼らない味づくりで仕上げたドレッシング。素材本来の味、食感、香りを豊かに味わえ、オリジナルの特製オイルがデリのような味わいを引き立てる。

ラインアップは「瀬戸内レモンとアンチョビ」「京くれない人参と柚子」「ごぼうと白みそ」の3品。各200㎖、オープン価格。

「瀬戸内レモンとアンチョビ」は瀬戸内レモン、国産たまねぎを使いアンチョビの深い旨みと瀬戸内レモンの爽やかな香りと酸味で奥行きのある味わいに仕上げた。

「京くれない人参と柚子」は京都府産京くれない人参、国産柚子、国産たまねぎを使用し、色合いが鮮やかな京くれない人参の甘みと柚子が爽やかに香る軽やかな味わいに仕上げた。

「ごぼうと白みそ」は国産ごぼう、徳島県すだちを使用し、ごぼうの滋味深い風味と西京味噌の上品な甘みとコクで奥深くまろやかな味わいに仕上げた。

同社は11月13日に開いた第2四半期決算説明会で「素材を味わうドレッシングプレミアム」に言及。「とても良いものを、自分も食べたい、だれかに食べてほしい、そういった商品として販売する。このブランドを出すことで『素材を味わう』ブランドすべての良さを皆さまに伝えていく。そういった意図をもって展開する」（佐伯舞取締役専務執行役員）。