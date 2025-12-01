ひかり味噌 5日から特別販売会 長野県下諏訪町と飯島町で

ひかり味噌は12月5日から本社のある長野県下諏訪町と工場のある同県飯島町で毎年恒例の「冬の味噌特別販売会」を開催する。

有機JAS認証の大豆と米で作った「マル有 有機味噌」や国産の大豆、米、塩だけで作った「マル無 国産」など様々な商品を特別価格で販売する。

下諏訪町では12月5日、6日の2日間、諏訪自動車会館Bu-buで、飯島町では12月5日、6日、7日の3日間、道の駅田切の里主催「味噌まつり」で特別販売を行う。飯島町の道の駅田切の里のテイクアウトコーナーでは上伊那産の牛乳とひかり味噌の「マル無 国産」を使った味噌ソフトクリームを12月5日から1週間程度の期間限定で販売する。今夏に好評を博した季節限定フレーバーが復活する。

販売商品は「マル無 国産 750g」「マル有 有機味噌 750g」「CRAFT MISO 生糀 400g」「味噌ヌーボー 初熟 400g」や即席みそ汁「産地のみそ汁めぐり60食」、新感覚甘酒「晴れのち糀340g」など。下諏訪町会場では、グループ会社である北原産業の寒天商品を数量限定で販売する。飯島町会場では、「マル無 国産」「マル有 有機味噌」「産地のみそ汁めぐり60食」「味噌ヌーボー 初熟」の4品のみ販売する。