毎週日曜日の夜10時から放送される『日曜日の初耳学』（TBS系）に北川景子（39）が出演。番組では、朝ドラ出演の裏話を明かして話題となっている。

【写真】アラフォーでこの美しさって…ネット騒然の北川景子すっぴん?ショット

北川景子が書類審査で落選!?

現在、連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK）に出演している北川だが、実は若いころに複数回、朝ドラのヒロインオーディションを受けたことがあるそう。

しかしながら、驚くことに会場まで行けたのはたった1回だけで、それ以外はすべて書類審査で落選していたとも明かした。

「北川さんが朝ドラへ出演したのは、今回の『ばけばけ』が初めてです。北川さんは“若いころ、朝ドラのオーディションに挑戦したことがあって、でも残念ながらご縁がなかったものでもあったので、非常にうれしかったなと思います”と述べ、念願の朝ドラへ出演できた喜びを語っていました」（芸能ライター）

インタビュアーの林修に落選した原因を聞かれた北川は、「なんか、顔がちょっとうるさいかなと（言われました）」と回答。

「何か朝からはおなかいっぱいって感じだったのかな。わからないですけど」とも語り周囲を笑わせた。

驚きの落選理由を聞いた人たちからは、

「確かに北川景子は美人すぎて初々しい朝ドラヒロインって感じがしないかも」「綺麗な顔立ちで高嶺の花感が強かったもんね」「若いころは化粧もキツメで素朴な女の子とは真逆だったよね。むしろ化粧品やジュエリーのCMが似合うイメージ」

と納得する声が続出している。

出演を決めた背景に夫・DAIGOの存在

ちなみに『ばけばけ』への出演を決めた背景には、夫であるDAIGOの存在が大きかったようだ。北川は2016年にミュージシャンでタレントのDAIGOと結婚し、現在は5歳の長女と1歳の長男を子育てしながら仕事を続けている。

「朝ドラ『ばけばけ』の撮影は大阪でおこなわれており、北川さんはオファーを受けた当初、家庭との両立が難しいと出演を何度か断っていたそうです。出演について悩む中、夫であるDAIGOさんに朝ドラ出演について聞いてみたところ、DAIGOさんは“朝ドラ俳優、大河俳優に自分がなってみたい”と答えたのだそう。“だから、代わりと言っちゃあなんだけど、頑張って出て欲しい”と意外な形で背中を押され、今回の出演が実現したとのことでした」（前出・芸能ライター）

11月27日に放送された『トークィーンズ』（フジテレビ系）では、「DAIGOと結婚してよかったと思うことは？」との問いかけに「毎日思いますね」と回答。「この方でなければ私は結婚できていないんだろうなってことをよく思います」と、DAIGOへの愛と感謝を語っている。

子育てしながらのドラマ撮影は想像するよりも大変だろう。それでも愛する夫DAIGOの支えの中、これからも素敵な演技を見せてほしい。