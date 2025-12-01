【カルビー×サントリー】酒のつまみ向け｢絶品かっぱえびせん｣に「赤穂の焼塩とアンチョビガーリック味」登場/ 金麦〈ザ･ラガー〉とコラボ

カルビーは12月1日、酒のつまみ向けとして素材の組み合わせにこだわった｢絶品かっぱえびせん｣シリーズから「赤穂の焼塩とアンチョビガーリック味」を全国で発売した。価格はオープン価格で、想定価格は税込160円前後。

「絶品かっぱえびせん 赤穂の焼塩とアンチョビガーリック味」は、金麦〈ザ･ラガー〉に合う大人の味としてサントリーと共同開発した商品。期間限定で販売し、2026年5月中旬に終売予定。内容量は50g。

2020年4月に発売した｢絶品かっぱえびせん｣シリーズは、「酒のつまみ」ニーズに応える商品として展開。大きく･堅めの食べ応えのある生地に、こだわりの塩と、塩で引き立つ素材を組み合わせた。通常の「かっぱえびせん」よりも、濃厚なえびの風味が感じられるよう仕上げている。“家飲み向けの「かっぱえびせん」シリーズ”として評価を得ているという。

カルビーとサントリーは、2025年2月にサントリー「金麦〈糖質75%オフ〉」に合う商品として、「絶品かっぱえびせん 五島灘の塩と甘酢しょうが味」を共同開発。同商品が好評だったことから、第2弾として今回の商品開発に至ったとしている。

◆「絶品かっぱえびせん 赤穂の焼塩とアンチョビガーリック味」

アンチョビガーリックのコクが効いた濃厚なうま味を主役に、塩が全体の味わいを引き立てるよう仕上げた。こだわりの塩として、塩の本場･赤穂の海水100%を500℃以上でじっくり焼成して作られる「赤穂の焼塩」を採用。粒度が少し粗めで、中盤で塩角が立ち、後引きまでしっかりとした塩味が残るのが特徴という。

濃いめのラガー「金麦〈ザ･ラガー〉」とも合うよう、えびとアンチョビガーリックの癖になる濃いめの味わい･組み合わせを追求したとしている。

パッケージは、「赤穂の焼塩とアンチョビガーリック味」をイメージした深い赤系の色合いで、視認性が高く、コラボ商品「金麦〈ザ･ラガー〉」とも連動感のあるデザインにした。

商品開発に携わったサントリーのビール醸造家は、「アンチョビガーリックのコクが効いた濃厚なうま味に、金麦〈ザ･ラガー〉の力強い飲みごたえが絶妙にマッチ。ひと口ごとに広がる深い味わいが、至福の満足感をもたらしてくれる最高のペアリングです!」とコメントしている。

「絶品かっぱえびせん 赤穂の焼塩とアンチョビガーリック味」

【販売期間】2025年12月1日(月)〜2026年5月中旬 終売予定

※実際の発売日は販売店によって多少遅れる場合がある。

※店舗によっては、取り扱いのない場合や、売り切れで販売終了となる場合がある。

【価格】オープン(想定価格 税込160円前後)

【内容量】50g

【カルビー×サントリー】新商品を開発