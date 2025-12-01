TWICE・MINA、表参道にサプライズ降臨 会場騒然「MINAちゃ〜ん！」「きゃー！」
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのMINAが12月1日、東京・表参道で行われた『表参道 フェンディ イルミネーション2025』点灯式に登壇した。
【全身ショット】美しすぎる…！美脚際立つスタイルを披露したMINA
サプライズ登場したMINAは、イルミネーションを点灯した。「きれい〜！」とうっとり。「とってもきれいなイルミネーションを大切な人と見に来て、素敵なひと時を過ごしてくれたらと思います」と呼びかけた。
また、MINAのサプライズ登場に、道を行き交う人々は「MINAちゃ〜ん！」「きゃー！」と反応。周囲に人が集まり、騒然となる中、MINAは「たくさんの方が集まってくださり、緊張したのですが、素晴らしい時間を一緒にできて光栄に思います」と幸せをかみしめた。
『表参道 フェンディ イルミネーション2025』はきょう12月1日から28日まで（※低木への装飾は、2026年1月5日まで）点灯される。約1キロにわたるケヤキ並木が、シャンパンゴールドに彩られる。
