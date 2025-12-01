日向坂46松田好花が卒業発表 今年卒業ラッシュで二期生は2人へ 最年長は四期生に「いよいよ…」
日向坂46の二期生・松田好花（26）が1日、自身のブログで2月末をもってグループを卒業することを発表した。11月には二期生の河田陽菜が卒業したばかりで、卒業ラッシュにファンからはさまざまな声が寄せられている。
【写真】コントで限界越えの絶叫を響かせた松田好花
松田は、来年1月28日発売の16thシングルの活動をもってグループを卒業。「この場所が好きだから」と題した自身のブログで「こんばんは。日向坂46 松田好花です。昨日日向坂に行きました。デビューシングル「キュン」のヒット祈願の駅伝のことを昨日のことのように思い出しました。けやき坂46、日向坂46、活動を始めて合わせて8年半が経ちました。私は日向坂46を卒業します」と発表した。
昨年末からの1年で、丹生明里（二期生）、東村芽依（一期生）、佐々木美玲（一期生）、佐々木久美（一期生）、高瀬愛奈（一期生）、富田鈴花（二期生）、河田陽菜（二期生）が卒業し、二期生は松田が卒業すると小坂菜緒・金村美玖の2人に。そして、グルーブ最年長は23歳で誕生日の最も早い四期生の平岡海月となる。
SNSでは「このちゃんも卒業かぁ…」「ここ最近新シングル出るたびに誰か卒業してる気がする…」「このちゃんの卒業は予想してた部分あるけど、やっぱ寂しいな。」「二期生がまた1人…」「河田陽菜ちゃんに続いて、残るは金村美玖さんと小坂菜緒さんの2人に」「このかさんが卒業したらいよいよ現役メンバー最年長はみっちゃん…」などの声が寄せられていた。
