【ココイチ】新登場「マル得コンボ」テイクアウト･宅配専用で販売スタート

写真拡大 (全6枚)

カレー専門店「カレーハウスCoCo壱番屋」は12月1日、全国の店舗で、テイクアウト･宅配専用メニュー「マル得コンボ」を発売した。

〈人気トッピングがお得なセットに〉

「マル得コンボ」は、ココイチの人気トッピングを盛り合わせた商品で、単品注文と比較して約10%引きとなっている。組み合わせやボリュームの異なる3種類のセット取りそろえる。

トッピングのみでホームパーティーのおかずとして楽しめるほか、カレーソース付きを注文し、家のライスと合わせてカレーライスにすることも可能。カレーソースはポークソース、甘口ポークソースのいずれかを選択できる。辛さの変更は不可。

「マル得コンボ」の販売期間は2026年6月頃までを予定している。

テイクアウト･宅配専用メニュー「マル得コンボ」

〈「マル得コンボ」ラインアップ(テイクアウトの場合の税込価格)〉◆マル得コンボ Aセット

・トッピングのみ　1,180円
・カレーソース2人前付き　1,960円
・カレーソース3人前付き　2,360円

●Aセットの内容
･ロースカツ
･メンチカツ
･ソーセージ(3本)
･フライドチキン(3個)
･ハーフイカ
･クリーミータルタルソース

マル得コンボ Aセット

◆マル得コンボ Bセット

・トッピングのみ　1,280円
・カレーソース2人前付き　2,060円
・カレーソース3人前付き　2,460円

●Bセットの内容
･ロースカツ
･パリパリチキン
･ソーセージ(3本)
･フライドチキン(3個)
･フィッシュフライ
･クリームコロッケ(カニ入り)
･クリーミータルタルソース

マル得コンボ Bセット

◆マル得コンボ Cセット

・トッピングのみ　1,590円
・カレーソース2人前付き　2,370円
・カレーソース3人前付き　2,770円

●Cセットの内容
･チキンカツ
･パリパリチキン
･ソーセージ(3本)
･フライドチキン(3個)
･クリームコロッケ(カニ入り)
･フィッシュフライ
･とろ〜りたまフライ
･ハーフイカ
･クリーミータルタルソース(2人前)

マル得コンボ Cセット

「マル得コンボ」ラインアップ