【ココイチ】新登場「マル得コンボ」テイクアウト･宅配専用で販売スタート

カレー専門店「カレーハウスCoCo壱番屋」は12月1日、全国の店舗で、テイクアウト･宅配専用メニュー「マル得コンボ」を発売した。

〈人気トッピングがお得なセットに〉

「マル得コンボ」は、ココイチの人気トッピングを盛り合わせた商品で、単品注文と比較して約10%引きとなっている。組み合わせやボリュームの異なる3種類のセット取りそろえる。

トッピングのみでホームパーティーのおかずとして楽しめるほか、カレーソース付きを注文し、家のライスと合わせてカレーライスにすることも可能。カレーソースはポークソース、甘口ポークソースのいずれかを選択できる。辛さの変更は不可。

「マル得コンボ」の販売期間は2026年6月頃までを予定している。

テイクアウト･宅配専用メニュー「マル得コンボ」

〈「マル得コンボ」ラインアップ(テイクアウトの場合の税込価格)〉◆マル得コンボ Aセット

・トッピングのみ 1,180円

・カレーソース2人前付き 1,960円

・カレーソース3人前付き 2,360円

●Aセットの内容

･ロースカツ

･メンチカツ

･ソーセージ(3本)

･フライドチキン(3個)

･ハーフイカ

･クリーミータルタルソース

マル得コンボ Aセット

◆マル得コンボ Bセット

・トッピングのみ 1,280円

・カレーソース2人前付き 2,060円

・カレーソース3人前付き 2,460円

●Bセットの内容

･ロースカツ

･パリパリチキン

･ソーセージ(3本)

･フライドチキン(3個)

･フィッシュフライ

･クリームコロッケ(カニ入り)

･クリーミータルタルソース

マル得コンボ Bセット

◆マル得コンボ Cセット

・トッピングのみ 1,590円

・カレーソース2人前付き 2,370円

・カレーソース3人前付き 2,770円

●Cセットの内容

･チキンカツ

･パリパリチキン

･ソーセージ(3本)

･フライドチキン(3個)

･クリームコロッケ(カニ入り)

･フィッシュフライ

･とろ〜りたまフライ

･ハーフイカ

･クリーミータルタルソース(2人前)

マル得コンボ Cセット

「マル得コンボ」ラインアップ