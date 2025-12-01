【ココイチ】新登場「マル得コンボ」テイクアウト･宅配専用で販売スタート
カレー専門店「カレーハウスCoCo壱番屋」は12月1日、全国の店舗で、テイクアウト･宅配専用メニュー「マル得コンボ」を発売した。〈人気トッピングがお得なセットに〉
「マル得コンボ」は、ココイチの人気トッピングを盛り合わせた商品で、単品注文と比較して約10%引きとなっている。組み合わせやボリュームの異なる3種類のセット取りそろえる。
トッピングのみでホームパーティーのおかずとして楽しめるほか、カレーソース付きを注文し、家のライスと合わせてカレーライスにすることも可能。カレーソースはポークソース、甘口ポークソースのいずれかを選択できる。辛さの変更は不可。
「マル得コンボ」の販売期間は2026年6月頃までを予定している。
テイクアウト･宅配専用メニュー「マル得コンボ」〈「マル得コンボ」ラインアップ(テイクアウトの場合の税込価格)〉◆マル得コンボ Aセット
・トッピングのみ 1,180円
・カレーソース2人前付き 1,960円
・カレーソース3人前付き 2,360円
●Aセットの内容
･ロースカツ
･メンチカツ
･ソーセージ(3本)
･フライドチキン(3個)
･ハーフイカ
･クリーミータルタルソース
マル得コンボ Aセット◆マル得コンボ Bセット
・トッピングのみ 1,280円
・カレーソース2人前付き 2,060円
・カレーソース3人前付き 2,460円
●Bセットの内容
･ロースカツ
･パリパリチキン
･ソーセージ(3本)
･フライドチキン(3個)
･フィッシュフライ
･クリームコロッケ(カニ入り)
･クリーミータルタルソース
マル得コンボ Bセット◆マル得コンボ Cセット
・トッピングのみ 1,590円
・カレーソース2人前付き 2,370円
・カレーソース3人前付き 2,770円
●Cセットの内容
･チキンカツ
･パリパリチキン
･ソーセージ(3本)
･フライドチキン(3個)
･クリームコロッケ(カニ入り)
･フィッシュフライ
･とろ〜りたまフライ
･ハーフイカ
･クリーミータルタルソース(2人前)
マル得コンボ Cセット
「マル得コンボ」ラインアップ