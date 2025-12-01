タレントのマツコ・デラックス（５３）が１日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。年齢を重ねての時間の感じ方について、率直な思いを明かす一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーで「若者と高齢者では時間の感じ方が違う。高齢者は楽しい時間を長く感じることができる」という研究結果を報じた記事が紹介されると、ＭＣの大島由香里アナウンサーが「マツコさん、年々、本当に１年が短く感じるなという気がするんですけど？」と問いかけ。

この言葉に「ええ、今年も最短記録を記録しておりますよ」と即答したマツコ。

「先ほどもニュースで『師走が始まりました』ってやってて『えっ！？』と思って。まだ、１０月２日くらいの感じです。具体的には。びっくりしちゃって」と、しみじみ話したところで大島アナが「本当に１年がどんどん、どんどん短く感じるようになってて…」と同調すると「なんか、どのくらいだろう？ ２、３か月よね。体感にすると２、３か月くらいよ、１年が」と口に。

「楽しい時間は短く感じますか？」と聞かれると「いや、あたしは楽しい時間が長いとは感じないなあ」と答えた。

その上で「でも、楽しい時間というか、この間、あたし、お風呂入ってたら２時間入ってたんですよ、ずっと。特に中で動画を見るわけでもなく、ちょっと半身浴しながら、ジャスミンティーを飲むわけでもなく。やったことないですけど。普通にただ壁を見てボ〜ッとしてたんですけど、２時間。だから、もう、すぐ死にます」と言い切ると「楽しいことって時間が経つのを長く感じるというよりは苦痛じゃないから。なんか、ああ、もう３時間経っちゃったんだねみたいな。苦痛なものは忘れてるんだと思う、もう。楽しい思い出は、あの時は楽しかったねって振り返ったりして思い出としては残りやすくなってくるのかな、年取ってくると。とにかく、いい思い出も悪い思い出も一瞬で過ぎ去る」と持論を展開。

最後には「あたし、本当に若い子とこういう話になった時、絶対に言っとくんだけど『あんた、２０代、３０代、４０代ぐらいまでの時間を大事に過ごしなよ』って。何かを頑張ってやるってさ。ちょっと考えたり時間が必要じゃない？ だから年取ってから新しいこと始めてもさ。完成を見る前に死ぬのかなって。だって、こんなに１年が早く過ぎたら、なんにもできない！ さよ〜なら！」と訴えていた。