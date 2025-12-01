【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は１１月３０日、南米ベネズエラの反米左派ニコラス・マドゥロ大統領と電話で会談したと認めた。

一部の米メディアは、１１月下旬の会談でトランプ氏がマドゥロ氏に退陣を求めたと伝えていたが、トランプ氏は「うまくいったとも、いかなかったとも言えない」と述べるにとどめた。

トランプ氏は、大統領専用機内で記者団から電話会談を行ったかどうかを問われて「イエスだ」と応じたが、内容は明かさなかった。２９日に自身のＳＮＳでベネズエラ上空と周辺空域の「全面閉鎖」を警告したことについて記者団から「空爆を意味するのか」と問われた際は「深読みするな」と語った。

米軍は９月２日、カリブ海の公海上でベネズエラのギャング組織が運航していたとされる麻薬密輸船を攻撃した際、ヘグセス米国防長官が乗組員１１人全員の殺害を命令し、最初のミサイル攻撃で生き残った２人に追加の攻撃を行ったと米紙は報じている。トランプ氏は「ピート（ヘグセス氏）は２人を殺せなどと命令していないと言っている」と擁護した。

専門家は、戦闘能力のない乗組員の殺害は戦争犯罪に当たると指摘している。懸念は与党・共和党内にも広がり、議会上下両院の軍事委員会は国防総省に調査を求めている。