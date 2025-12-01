ÀÄ¿¹¤Î¸µÉÂ±¡Ä¹¡¢Íºá³ÎÄê¡¡»¦¿Í±£ÊÃ»ö·ï¡¢¾åÁÊ¸¢¤òÊü´þ
¡¡ÀÄ¿¹¸©È¬¸Í»Ô¤Î¡Ö¤ß¤Á¤Î¤¯µÇ°ÉÂ±¡¡×¤Ç2023Ç¯¡¢Æþ±¡´µ¼Ô´Ö¤Î»¦¿Í»ö·ï¤ò±£ÊÃ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÈÈ¿Í±£Èòºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¸µÉÂ±¡Ä¹ÀÐ»³Î´Èï¹ð¡Ê62¡Ë¤òÄ¨Ìò1Ç¯6·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¤È¤·¤¿ÀÄ¿¹ÃÏºÛ¤ÎÈ½·è¤¬1Æü¡¢³ÎÄê¤·¤¿¡£Èï¹ðÂ¦¤ÈÀÄ¿¹ÃÏ¸¡¤ÎÁÐÊý¤¬¾åÁÊ¸¢¤òÊü´þ¤·¤¿¡£ÃÏºÛ¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡È½·è¤Ë¤è¤ë¤È23Ç¯3·î12¡Á13Æü¡¢Æþ±¡Ãæ¤ÎÃË¡á»¦¿Íºá¤ÇÄ¨Ìò17Ç¯¤¬³ÎÄê¡á¤¬Æ±¼¼¤ÎÃËÀ¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨»¦³²¤·¤¿¤Î¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÃËÀ¤Î¼ç¼£°å¤À¤Ã¤¿Äï¤ÎÅ¯Èï¹ð¡Ê61¡Ë¡áÈÈ¿Í±£Èòºá¤Çµ¯ÁÊ¡á¤È¶¦ËÅ¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê»àÂÎ¸¡°Æ¤ò¤»¤º¡¢µõµ¶¤Î»àË´¿ÇÃÇ½ñ¤ò°äÂ²¤ËÅÏ¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ»ö·ï¤ò±£¤·¤¿¡£
¡¡Å¯Èï¹ð¤Î¸øÈ½´üÆü¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£