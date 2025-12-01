ますだおかだ岡田圭右、長男の七五三報告 袴姿の親子ショットが話題「鼻と口元がそっくり」「2人ともかっこいい」
【モデルプレス＝2025/12/01】お笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右が11月30日、自身のInstagramを更新。5歳の息子の七五三ショットを公開した。
【写真】56歳芸人「口元がそっくり」袴姿の息子と2ショット
岡田は「＃七五三 ＃5歳」とハッシュタグを付け、着物と羽織、袴を着用した息子の七五三ショットを投稿。同じく袴姿の岡田が息子の肩に手を置く写真や、息子と頬を寄せ合う仲睦まじい姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「2人ともかっこいい」「絵になる」「鼻と口元がそっくり」「パパに似てる」といったコメントが寄せられている。
岡田は、2017年12月にタレントの岡田祐佳と離婚し、2019年11月に一般女性と再婚していたことを発表。2020年10月に男児の誕生、2024年10月に0歳の子どもがいることを明かしていた。なお、祐佳との間に産まれた長男・岡田隆之介は俳優として、長女・岡田結実はタレントとして活躍している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
