プロ野球ウエスタンリーグの「くふうハヤテ」の運営会社が、「くふうカンパニー」からの資本業務提携の解除を受け、11月30日、反論の声明を発表しました。これに対し「くふうカンパニー」は、12月1日、改めて相手の主張を否定する見解を示しています。



これは、「くふうカンパニー」が11月28日、「くふうハヤテベンチャーズ静岡」の球団運営会社「ハヤテ223」に対し、ネーミングライツの「一部契約不履行」を理由に資本業務提携の契約解除を通知したものです。





「ハヤテ223」は、11月30日、ホームページで「債務不履行は存在せず、契約を適切に全うしている」と反論しました。これに対し「くふうカンパニー」は12月1日、反論の声明を発表。ユニフォームなどの球団ロゴが「HAYATE」や「H」で表記され、「くふうハヤテ」や「ベンチャーズ」の表記が一切なかったことについて「ネーミングライツの債務不履行そのもの」とコメントしました。その上で、「HAYATE」との表記について、「球団とは無関係である自らの投資ファンド名を使うことで私的流用を行なっている」と厳しく非難しています。また、契約解除に至った理由について「改善の見込みもないことから、 これ以上の契約継続は困難であると判断し解除を通知した」と説明しています。