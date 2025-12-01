ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 冬の日差しに映える花々 中国広西・南寧市 冬の日差しに映える花々 中国広西・南寧市 冬の日差しに映える花々 中国広西・南寧市 2025年12月1日 17時36分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ 南寧市青秀山風景区の丘石花園で花を観賞する観光客。（１１月２６日、ドローンから、南寧＝新華社記者／周華） 【新華社南寧12月1日】中国広西チワン族自治区南寧市の青秀山風景区にある丘石花園では、冬の陽光を受けて花々が鮮やかに咲き誇り、多くの観光客が観賞に訪れている。南寧市青秀山風景区の丘石花園で花を観賞する観光客。（１１月２６日、ドローンから、南寧＝新華社記者／周華）南寧市青秀山風景区の丘石花園で花を観賞する観光客。（１１月２６日、ドローンから、南寧＝新華社記者／周華）南寧市青秀山風景区の丘石花園で花を観賞する観光客。（１１月２６日、ドローンから、南寧＝新華社記者／周華）南寧市青秀山風景区の丘石花園を散策する観光客。（１１月２６日、ドローンから、南寧＝新華社記者／周華）南寧市青秀山風景区の丘石花園で花を観賞する観光客。（１１月２６日、ドローンから、南寧＝新華社記者／周華）南寧市青秀山風景区の丘石花園で花を観賞する観光客。（１１月２６日、ドローンから、南寧＝新華社記者／周華）南寧市青秀山風景区の丘石花園で花を観賞する観光客。（１１月２６日、ドローンから、南寧＝新華社記者／周華） リンクをコピーする みんなの感想は？