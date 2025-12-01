MBS福島暢啓アナ、豪華落語会で手ぬぐい描き下ろし 東西を代表する8人の噺家が集結へ
『らくごのお時間落語会 噺家八景（はなしかはっけい）2026』が来年3月に開催されることが決まり、MBSの福島暢啓アナウンサーが特製手ぬぐいを描き下ろした。
【画像】『らくごのお時間落語会 噺家八景 2026』ビジュアル
「噺家八景」は、MBSテレビ『らくごのお時間』（毎月第2日曜 前5：30）発の落語会。番組案内役を務める福島アナが、“素晴らしい8人の噺家がそろう落語会”として「噺家八景」と命名した。
今回は、東西を代表する8人の噺家が豪華な高座を披露する。さらに、福島アナが落語の楽しさを表現した手ぬぐいを描き下ろした。
■『らくごのお時間落語会 噺家八景（はなしかはっけい）2026』
日時：2026年3月20日（金・祝）
・昼席 午後2時開演
・夜席 午後6時半開演
出演
昼席：桂文珍・春風亭昇太・三遊亭兼好・笑福亭鉄瓶
夜席：桂文枝・柳家喬太郎・桂吉弥・露の紫
会場：SkyシアターMBS
料金：
指定席 6600円（税込み）
オリジナル手ぬぐい付き指定席 8500円（税込み）
