にしおかすみこ、中国での相次ぐ公演中止に言及「動画が拡散されている」
お笑いタレントのにしおかすみこ（51）が、TBS系『ひるおび！』（月〜金 前10：25）に生出演。中国・上海公演で、日本人の公演が中止になったことについて言及した。
番組は、上海の日本アニメファンの声を紹介。現地ファンの声として「日中関係については話せません」などと伝えた。また、28日に上海・西岸ドームアートセンターで行われた大槻マキのステージの様子も伝え、パフォーマンス中に突然照明が落ち、音楽がストップし、ざわつく現地ファンの様子を紹介した。
このほかにも、浜崎あゆみら、日本人の公演が中国で次々に中止となっていることも説明。「不可抗力のため」と伝えられる中止理由について、司会の恵俊彰が「不可抗力…人の力ではどうにもならないことみたいですね」とにしおかに話を振った。
騒動についてにしおかは「中国政府なのか、理由が不可抗力とかでわからないですけど、でもあの中止になった動画が拡散されているわけですから」と説明し、「中国でイベントを開催したら、こういうリスクを伴うということが世界中に知れ渡ったわけですよね」と問いかけ。「ってことは、中国でイベントするのよそうかとか、中国内でイベントを楽しみにしている人たちが残念がっているだけですから、中国にとって得がない気がするし政治は政治の土俵だけでやってほしいなってのは思いますよね」とコメントした。
