朝からできた長～い行列。そのお目当てはというと…コッペパン！



（客）

「うまいっす。すごいやわらかくてもちもちしてておいしいです」



（客）

「お値段も安くて魅力的」



人気の理由は、味や値段はもちろん、メニューの豊富さにもあって、総菜系からスイーツ系まで、その数なんと39種類。



多いときには1日1600個も売れるという、今注目のコッペパン専門店なんです。





さらにこここも“美しすぎる”と話題の行列が出来るタルト専門店。（客）「見た目がかわいくて、ちょうどいい甘さでおいしい。（タルト生地が）サクサクしていてカスタードがまろやかでおいしい」まるで芸術作品のようで、さらに素材や味にもこだわりぬいたという究極のタルトとは？今回の「every.Life」は、行列ができる専門店が静岡初上陸！？見た目も味もこだわったその人気の秘密に迫ります。まずは、掛川市に2か月前にオープンしたばかりの「コッペ田島」。全国に34店舗展開するコッペパン専門店で、こちらが静岡初出店です。その人気ぶりはというと…。オープン10分前ずらりと人が並んでいます。朝8時のオープン前には、すでに20人以上の行列が。そして開店と同時に店内は客でいっぱいに。（客）「7時15分から並びました。ずっと気になっていて、口コミでも『ふわふわしておいしい』といっていたので食べてみたいなと思いました」（客）「浜松から来ました」Q.このお店のために？「そう！東名にのって朝起きてきました」多いときには、1日1600個も売り上げる人気ぶり。朝から並んででも食べたいというその訳は…。（客）「パンがやわらかくておいしい。パン自体がすごくおいしくて、ほわほわなのではまってます」人気の秘密は、まずはパンの柔らかさにあるようで、作り置きはせず水分量にこだわり、こまめに焼き上げているため、ふわっふわのコッペパンになり、はまる人が続出しているんです。さらに人気の秘密は他にも…。（客）「種類が多すぎて何を食べていいかわからないので、片っ端から食べなければ…もう迷っちゃいます。いっぱいあって」驚くのはその種類の多さ。なんと39種類もあるんです。定番のいちごジャムマーガリンや1個160円という安さからも人気の「揚げコッペシュガー」。（客）「甘くてサクッとしてて、おいしいですね」さらにはたっぷりのあんことクリームが絶妙な「つぶあんバターホイップ」。（客）「そんなに甘くなくてあっさり。甘いの苦手な自分でも食べられる」さらにボリュームたっぷりな総菜系メニューも豊富でコッペパンでは珍しいサムギョプサルなども。オープンから2か月ですでに3回来店している人は…。（客）「まだ同じものを頼んだことがない。いろいろ楽しめるのも来るきっかけになっている。タマゴがおいしかった。タマゴがたっぷりめな感じで素材を生かしている。シンプルな感じがいいなと思っている」そう絶賛するのが「手作り特製たまご」。隅までぎっしり詰まったタマゴサラダは白身が少し大きめにカットされ、その食感も人気の秘密。さらに、ホイップクリームも1日に何度も店内で立てているので、いつでも作りたてのおいしさが楽しめるんです。そんな「コッペ田島」の人気トップ3を紹介。第3位は「北海道ポテトコロッケ」。その名の通り、北海道産のジャガイモで作ったコロッケを、豪快にキャベツとはさんだ定番の一品。第2位は…ふわふわのコッペパンにサクサクのビスケット生地をのせて焼き上げた「コッペメロンパン」。そして第1位は…「海老とアボカドポテト」。プリプリのエビと、大きく切ったアボカドとジャガイモが入ったソースが、パンとの相性も抜群と、大人気なんです。ちなみに39種類を制覇したという副店長に一番のお気に入りを聞いてみると…。（コッペ田島 掛川店 寺岡 侑里奈さん）「『キャラメルつぶつぶピーナッツ』です。甘すぎない甘さがふわふわのパンとマッチしていて、とてもおいしいです」どれを食べてもおいしいと、全種類を制覇しようとリピーターになる人が増えているそうです。3回目の来店という家族に魅力を聞いてみると…。（客）「みんなが笑顔になれるところ」ふわふわのコッペパンと、それを生かしたバラエティ豊かなメニュー。全世代が幸せになれるところが人気の秘密のようです。一方、静岡市内にも行列が。静岡市の中心部・人宿町にある「トワリ ザ･クラフテッド クラスト」（TOWARI The Crafted Crust）。ここは、東京で行列ができる人気のタルト専門店を手がける五條敦広さんの監修で、9月にオープンしました。ショーケースには7種類ほどのタルトが並び、季節に応じた旬のフルーツで彩られています。1番人気は「イチゴのタルト」。（客）「イチゴが一番好きです。思ったよりも酸っぱくなくて甘くておいしいです」（トワリ ザ･クラフテッド クラスト 外村 くる美さん）「一年中、国産のイチゴを使うことにこだわっているので、海外のものを使わず静岡県産のイチゴを使っています」こだわりはフルーツだけでなく他にも…。（客）「タルトの生地にこだわっているというのをネットで見まして、行ってみたいな」人気の秘密は、すべてのベースになるタルト生地にもあるんです。（トワリ ザ･クラフテッド クラスト 外村 くる美さん）「タルト生地を毎朝焼くことにこだわっているので、毎日焼きたてサクサクのタルト生地」さらに、このタルト生地に合わせるカスタードクリームも絶品のようで…。（客）「カスタードがすごくおいしくて、バニラビーンズがたくさんはいっていて」この最高の組み合わせが多くの人を虜にしているようです。浜松からこのタルトを食べに来たという2人は、3つのタルトをシェアして楽しんでいました。（客）「う～ん、めちゃうまい」食べた瞬間テンションが上がたというのが「焼きリンゴのタルト」。（客）「シナモンと絡んでてすごくおいしい」（トワリ ザ･クラフテッド クラスト 外村 くる美さん）「リンゴは紅玉を使っているので、火を入れると甘さが増す品種のリンゴ。酸味もありつつ甘さのあるリンゴを並べています。土台の一番下がシナモンを混ぜたアーモンドクリームの層になっている。王道の組み合わせで人気」そして、見た目が衝撃のこれは、専門店だからこそ完成させることできた「トマトのタルト」。（客）「ワインに合うかなと思ったらピッタリでなので、きょうは（トマトのタルト）をリピート」トマトはじっくりと火を入れることで旨みが凝縮。そして、気になるチューブの中身はオリーブオイルで、好みでかければ、さらにうま味を引き立ててくれます。行列の先にあったのは、専門店だからこそできるこだわりの味や美しい見た目。そしてそこには、幸せそうな笑顔が広がっていました。