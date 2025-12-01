日向坂46の松田好花（26）が1日、来年1月28日発売の16thシングルの活動をもってグループから卒業することを発表した。最終活動日は2月末を予定しているという。加入当初は10人だった二期生は、小坂菜緒（23）、金村美玖（23）の2人を残すのみとなった。

松田は公式ブログを通じ「けやき坂46、日向坂46、活動を始めて合わせて8年半が経ちました。私は日向坂46を卒業します」と発表。

昨年頃から卒業を意識していたことを明かし「自分の中にある学ぶことを諦めたくないという思い、日向坂のメンバーとしてやり残したことはない、今の自分がしたいことはここから旅立つことだという思いを抱いている自分がいました」とグループから巣立つことを決断した理由を説明した。

1999年4月27日生まれ、京都府出身の松田は、2017年8月の「けやき坂46追加メンバー募集オーディション」に合格。「けやき坂46」の二期生メンバーとしてデビューした。2019年にグループが「日向坂46」に改名。23年発売の10枚目シングル「Am I ready?」で初のフロントメンバーに選出され、2枚目アルバム収録の二期生楽曲「自販機と主体性」でセンターを務めた。

日向坂46では今年、メンバーの卒業が相次いでいる。1月には丹生明里がオンラインミート＆グリートをもって卒業（卒業発表は24年8月）。今年1月にはキャプテンを務めていた佐々木久美、佐々木美玲、高瀬愛奈の3人が同時に、5月には富田鈴花、8月には河田陽菜が卒業を発表した。

SNSには「お願いだから卒業ラッシュ止まってくれ」「もうやめてーー」「最強二期生も残りはなおみくか…」などの声が上がっていた。