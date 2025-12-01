開設７２周年記念競走「Ｇ１・トコタンキング決定戦」が４日から９日まで、愛知県のボートレースとこなめで開催される。これに先立ち、キャンペーンガールの梅原サエリらＰＲ隊が１日、東京江東区のデイリースポーツを訪れた。

前半２日間の１２Ｒはダブルドリーム。初日が池田浩二（愛知）、２日目が茅原悠紀（岡山）がそれぞれ１号艇に陣取る豪華布陣。２日目ドリームに登場の磯部誠や、若手のホープ・吉田裕平ら総勢９人の地元勢がグランプリ組を迎え撃つ。

池田は先日行われたＳＧ・チャレンジカップ（福岡）を１号艇で優出するも２着に惜敗。イチ推し選手に池田を挙げた梅原は「何とかグランプリに向けて弾みをつけてもらって、年末頑張ってほしい」と、地元の大スターにエールを送った。

節間は「あまいものつめあわせ」ライブ＆ミニ予想会（６日）、加護亜依スペシャルライブ（７日）のほか、８日は今年惜しまれながらも引退した元ボートレーサーの日高逸子さんによるトークショーなど場内イベントも多彩。毎日参加すればするほど豪華なお宝が手に入る、お笑い芸人の宇宙海賊・ゴー☆ジャスとコラボした第１弾「ゴー☆ジャスキャンペーン」（４〜９日）も見逃せない。売り上げ目標は６５億円。