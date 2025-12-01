週明け１日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比１７４．３７ポイント（０．６７％）高の２６０３３．２６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が４２．６６ポイント（０．４７％）高の９１７２．８４ポイントと反発した。売買代金は２００８億８４２０万香港ドル（約４兆１１６億円）に拡大している（１１月２８日は１４６２億４００万香港ドル）。

中国の政策に対する期待感が相場を支える流れ。中国景況感が悪化する中、当局は追加の景気刺激策を打ち出すとの見方が広がっている。１１月３０日に国家統計局が公表した１１月の製造業ＰＭＩは４９．２と市場予想（４９．４）に届かず、景況判断の境目となる５０を８カ月連続で下回った。また、これまで堅調だったサービス業も落ち込み、非製造業ＰＭＩは４９．５と２０２２年１２月以来、約３年ぶりに節目の５０を割り込んだ。一方、中国では今月中旬ごろ、２０２６年の経済政策を決める中央経済工作会議が開催される見通し。金融関係者からは、当局が会議を経て、２６年１月にも預金準備率や政策金利を引き下げる可能性が指摘されている。そのほか、今月９〜１０日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、追加利下げが決定されるとの観測が強まっていることもプラスだ。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、光学部品メーカーの舜宇光学科技（２３８２／ＨＫ）が６．２％高、産金で中国最大手の紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が５．３％高、オンライン医療の京東健康（ＪＤヘルス：６６１８／ＨＫ）が３．９％高と上げが目立った。

セクター別では、産金・非鉄が高い。紫金鉱業のほか、中国黄金国際資源（２０９９／ＨＫ）が１１．４％、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が４．２％、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が３．７％、江西銅業（３５８／ＨＫ）が１０．２％、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が７．１％、新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）が４．４％ずつ上昇した。江西銅業については、先週のロンドン金属取引所（ＬＭＥ）で銅先物が史上最高値を更新したことも刺激。金属銘柄全般の追い風となった。

海運・港湾セクターもしっかり。中遠海運能源運輸（１１３８／ＨＫ）が４．４％高、太平洋航運集団（２３４３／ＨＫ）が４．２％高、中遠海運ＨＤ（１９１９／ＨＫ）が２．８％高、中遠海運港口（１１９９／ＨＫ）と招商局港口ＨＤ（１４４／ＨＫ）がそろって３．４％高、遼寧港口（２８８０／ＨＫ）が２．４％高で引けた。

半面、医薬セクターの一角はさえない。勁方医薬科技（上海）（２５９５／ＨＫ）が４．４％、中国生物製薬（１１７７／ＨＫ）が１．８％、長風薬業（２６５２／ＨＫ）が１．４％、江蘇恒瑞医薬（１２７６／ＨＫ）が１．３％ずつ下落した。

他の個別株動向では、フードデリバリー中国大手の美団（３６９０／ＨＫ）が２．９％安。７〜９月決算の赤字転落が嫌気された。フードデリバリー市場で競争が激化するなか、販売費が９０．９％増の３４３億人民元に急拡大したことなどが重しという。王興・最高経営責任者（ＣＥＯ）は決算説明会で、「１０〜１２月期も大幅な赤字を計上する見通し」などと述べた。

本土マーケットは３日続伸。主要指標の上海総合指数は、前営業日比０．６５％高の３９１４．０１ポイントで取引を終了した。非鉄・産金が高い。ハイテク、運輸、エネルギー、消費関連、自動車、インフラ関連、公益、不動産、銀行なども買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）