紀ノ国屋のスイーツで楽しもう！クリスマスにぴったりな伝統菓子が登場♡
クリスマスが近づくと、ヨーロッパ各地で伝統的なスイーツが店先に並び、温かな冬の空気が広がります。紀ノ国屋では、ドイツの「シュトーレン」やフランスの「ベラベッカ」、イタリアの「パネトーネ」など、各国の伝統菓子が登場。今年の冬は、そんな歴史と文化が詰まった美味しいスイーツを味わいながら、ゆったりとクリスマスを楽しんでみませんか？洋酒を使った風味豊かなスイーツで、心も温かくなること間違いなし♪
ドイツの伝統「シュトーレン」でクリスマスを
マジパンシュトーレン（1本）
チョコレートシュトーレン（1/2本）
紀ノ国屋の「シュトーレン」は、ドイツ・ドレスデン発祥の伝統菓子で、クリスマスの風物詩として愛されています。
マジパンやドライフルーツがたっぷり練りこまれ、熟成されることで日に日に深みが増していきます。
本場ドイツではアドベント期間に少しずつ食べるのが習慣で、長い歴史の中で育まれた味わいを堪能できます。
紀ノ国屋の「マジパンシュトーレン（1本）」は3,240円（税込）。濃厚でリッチな味わいを楽しんで。
フランスの「ベラベッカ」で特別な時間を
ベラベッカ
紀ノ国屋の「ベラベッカ」は、フランス・アルザス地方の伝統菓子。洋梨やドライフルーツ、ナッツがぎっしり詰まったこのお菓子は、キルシュ漬けの深い味わいが特徴。
見た目も美しく、クリスマスにぴったりの贈り物にも最適です。フルーツとナッツのバランスが絶妙で、濃厚な味わいを楽しめる一品。
紀ノ国屋の「ベラベッカ（1個）」は1,598円（税込）。シンプルながら心温まる風味を堪能して。
イタリアの「パネトーネ」で豊かな風味を
紀ノ国屋 ダンディーケーキ
紀ノ国屋 クリスマスプディング
紀ノ国屋 クリスマスパネトーネ（1個）
紀ノ国屋の「クリスマスパネトーネ」は、イタリアの伝統的なリッチな菓子。レーズンやドライフルーツがリキュールで漬け込まれており、ふわっと香る甘い香りが特徴です。
手土産や自分へのご褒美にもぴったりで、贈った相手を喜ばせること間違いなし。紀ノ国屋の「クリスマスパネトーネ（1個）」は1,080円（税込）。
お家でゆったりと過ごすクリスマスにぜひ。
今年のクリスマスは紀ノ国屋の伝統菓子で
紀ノ国屋が提供する「シュトーレン」「ベラベッカ」「パネトーネ」など、各国の伝統的なクリスマス菓子は、どれも歴史と文化が詰まった美味しさが魅力。
洋酒が使われた深い味わいのスイーツは、冬の温かなひとときを演出してくれます。今年のクリスマスは、紀ノ国屋の伝統菓子を手に取って、家族や大切な人と一緒に過ごしてみませんか？
ンラインストアでの購入もできるので、ぜひチェックしてみてください♪