11月、JR名古屋駅構内の天井パネルが落ちて男性がケガをした事故で、パネルを取り付けた壁面ボードが約3か月間、固定されていない状態だったことがわかりました。

【写真を見る】JR名古屋駅構内で落下した天井パネル 固定されず約3か月間“不安定な状態”だった 11月に落下し60代男性が頭に軽いケガ

11月21日、JR名古屋駅の構内で重さ約30キロの天井パネルと壁のボードが突然落下し、60代の男性が頭に軽いケガをしました。



この場所では、ことし8月、店舗の外装工事が行われ、工事を請け負った「ジェイアール東海建設」によりますと、壁面ボードの一部を撤去したということです。

その際、工事担当者は残されたボードが鉄骨に固定されていると思い込んでいましたが、実際は固定されておらず、約3か月間、不安定な状態になっていたということです。



結局、L字型のパネルとボードは、工事から約3か月後に落下しました。

「ジェイアール東海建設」などは同様の工事を実施した2か所を緊急点検し、今後は現場での確認を徹底すると説明しています。