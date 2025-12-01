毎週火曜午後10時から放送しているTBSの火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』。

【書影】『じゃあ、あんたが作ってみろよ』

第7話の無料配信再生数がTBSの全番組で最多の522万回を突破するなど、盛り上がりを見せています。

前回の第8話では、勝（菅原大吉）に愛想をつかした陽子（池津祥子）が家出し、息子・勝男（竹内涼真）の家に居候することに。ところが勝も勝男の家に押しかけてきて――という物語が描かれました。

そんな『じゃあつく』から、12月2日放送予定の第9話の予告動画の内容を紹介します。

＊以下第9話のネタバレを含みます。

第9話あらすじ

太平（楽駆）のバーでのメキシカンフェス当日。渾身のメキシカン風春巻きを来場者に振る舞う鮎美（夏帆）をまぶしく見ていた勝男は、椿（中条あやみ）の後押しもあり、鮎美に自分の思いを打ち明ようとする。

一方、鮎美は付き合っていた頃とは明らかに変わった勝男に触れ、勝男との関係についてぼんやりと考え始める。

そんな中、フェスの春巻きを食べた有名フードプロデューサーから鮎美に「一緒に店を出そう」との誘いが舞い込み…。

その頃、勝男もまた職場で、新規案件のプロジェクトリーダーに任命されていた。

しかし、タッグを組むことになった事業戦略部の柳沢（濱尾ノリタカ）は仕事よりプライベート優先で、真っすぐ泥臭く仕事に取り組む勝男と、仕事のスタンスの違いから衝突してしまう。

そして思い悩む勝男を見た鮎美は、ある提案をするが…。

第9話の予告動画

スーパーで立ち話をしている鮎美と勝男。

「お店を出すことになったの」と鮎美がうれしそうに声を弾ませています。

一方、仕事でプロジェクトリーダーに抜擢された勝男。

大役を任された勝男に同僚が拍手を送っていますが、そこに事業戦略部の柳沢が現れます。

仕事で勝男とタッグを組むことになった柳沢は「海老原さんには分からないし、分かってもらおうとも思っていません」と冷めた態度。

それに対し勝男は「それはいってみないとわからないよ」と語気を強めます。

場面が変わり、夜の街を一人歩く勝男。

「自分から歩み寄るって難しい。心が折れそう」と頭を抱えています。

しかし、次のシーンでは地面にあおむけに倒れている勝男の姿が。

勝男の右手は自動販売機と地面のすき間から抜けなくなっていて「鮎美！」と助けを求めています。

それを見た鮎美は…。

『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）を原作とするドラマ。

恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次第に自分を見失ってしまった山岸鮎美を夏帆が演じ、令和の時代には少し珍しい「料理は女が作って当たり前」と思っている亭主関白思考な海老原勝男を竹内涼真が演じます。

二人は大学時代から交際し、同棲にも慣れ、順調に思えていたが…プロポーズ直後に別れてしまい…。本作は、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、二人の成長＆再生ロマンスコメディです。