「OMO KINOKUNIYA エチカ表参道店」20周年記念バッグ発売へ！ “エチカちゃん”コラボのリバーシブル仕様
東京メトロの表参道駅構内に位置する「OMO KINOKUNIYA エチカ表参道店」は、12月12日（金）10時00分から、開店20周年を記念した「エチカ表参道店限定リバーシブルバッグ」を販売する。
【写真】ピンクはコーデのアクセントにぴったり！ 限定バッグの詳細
■その日の気分で使い分けが可能
今回登場する「エチカ表参道店限定リバーシブルバッグ」は、同店の開店20周年を記念し、「エチカ表参道」のマスコットキャラクター“エチカちゃん”とコラボレーションした数量限定のバッグ。
かわいらしいピンクとシックなグレーのリバーシブル仕様で、その日の気分やコーディネートに合わせて使い分けが可能だ。
また、表面には「紀ノ国屋」のロゴ、裏面にはエチカちゃんを愛らしくデザイン。日常使いにぴったりなアイテムに仕上がっている。
さらに、2026年1月8日（木）からは、限定バッグ第2弾も販売予定。「OMO KINOKUNIYA」のイメージカラーであるオレンジとブラウンを取り入れたデザインで、こちらも数量限定展開となる。
