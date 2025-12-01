「やっとついた」「見事すぎる」４人を無力化！久保建英の１年半ぶりアシストにファン歓喜！「４人引き付けもよかった」
久保建英が所属するレアル・ソシエダは11月30日に開催されたラ・リーガの第14節で、ビジャレアルとホームで対戦。撃ち合いの末に、２−３で敗れた。
この試合に先発した久保は、１年半ぶりのアシストをマークする。０−２で迎えた61分、右サイドで敵のディフェンスを引き付けると、いいタイミングでカルロス・ソレールにパスを送り、ゴラッソをお膳立てしてみせた。
相手４人を無力化するプレーに、ファンからは次のような声が上がった。
「やっとアシストついた」
「見事すぎる」
「アシストついて良かった 久保いいパス出してるのに味方が弱くてアシストつかん事多かったし」
「アシストシーンの久保に対する警戒度えぐ過ぎるやろ」
「ここからアシスト量産してほしいですね」
「シュートが上手かったのは言うまでもなく、その前の久保くんの４人引き付けもよかった」
「久保のアシスト、563日ぶりだったのかよ。その間にアシスト未遂が20くらいあるだろ。決定的なのだけでも10はある」
これまで、味方の決定機逸でふいになった好パスが少なくなかっただけに、まさに待望のアシストとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】相手を引き付けてラストパス！久保が２季ぶりのアシストでゴラッソを演出
