イモトアヤコ、北川景子と食事に行った際の夫・DAIGOの行動を告白「最後くらいのタイミングで必ずやってきて…」
【モデルプレス＝2025/12/01】タレントのイモトアヤコが、11月30日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（毎週日曜よる10時〜）に出演。女優の北川景子の夫でロックバンド・BREAKERZのボーカルでタレントのDAIGOのスマートな行動を明かした。
【写真】人気歌手と結婚・39歳国民的女優、微笑ましい育児中の1コマ
この日は、北川の“ママ友”としてイモトがVTR出演。北川とは2016年に放送された日本テレビ系ドラマ「家売るオンナ」で共演して以来、10年来の親友であるイモトに北川の夫婦仲がギクシャクすることはないのか尋ねると「私と景子ちゃんでご飯を食べに行くんですけど、最後のデザートくらいのタイミングで必ずDAIGOさんがやってくるんですよ。パパッと食べてそのままスッとお会計してくれて、車で（家まで）送ってくれる。めっちゃいい旦那さんじゃない？」とDAIGOのスマートな対応を明かした。
続けて「その時も結婚して5年以上経っていたと思うんですけど、それでもDAIGOさんの言うことに景子ちゃんがめっちゃ笑うんですよ。まだ笑うんだみたいな」と仲睦まじい様子を伝えると北川は「どういうことだよ」とツッコミ。そして、北川がDAIGOの愚痴を言うことはあるか聞かれたイモトは「1度も聞いたことない」と明言。「普通女性同士が集まったら旦那の愚痴を言う空気になりがちじゃないですか？（愚痴を聞いたことは）ないかも」と語っていた。
また、北川＆DAIGOと親交の深い俳優の高橋光臣にDAIGOの口から北川の愚痴が出ることはあるのかインタビューすると「それは1回もないですね」と答え、北川は「良かった」と安堵していた。北川とDAIGOは2016年1月11日に結婚。2020年9月に第1子女児、2024年1月に第2子男児が誕生した。（modelpress編集部）
情報：MBS／TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気歌手と結婚・39歳国民的女優、微笑ましい育児中の1コマ
◆イモトアヤコ、北川景子＆DAIGO夫婦仲を明かす
この日は、北川の“ママ友”としてイモトがVTR出演。北川とは2016年に放送された日本テレビ系ドラマ「家売るオンナ」で共演して以来、10年来の親友であるイモトに北川の夫婦仲がギクシャクすることはないのか尋ねると「私と景子ちゃんでご飯を食べに行くんですけど、最後のデザートくらいのタイミングで必ずDAIGOさんがやってくるんですよ。パパッと食べてそのままスッとお会計してくれて、車で（家まで）送ってくれる。めっちゃいい旦那さんじゃない？」とDAIGOのスマートな対応を明かした。
◆イモトアヤコ、北川景子からDAIGOの愚痴は「1度も聞いたことない」
続けて「その時も結婚して5年以上経っていたと思うんですけど、それでもDAIGOさんの言うことに景子ちゃんがめっちゃ笑うんですよ。まだ笑うんだみたいな」と仲睦まじい様子を伝えると北川は「どういうことだよ」とツッコミ。そして、北川がDAIGOの愚痴を言うことはあるか聞かれたイモトは「1度も聞いたことない」と明言。「普通女性同士が集まったら旦那の愚痴を言う空気になりがちじゃないですか？（愚痴を聞いたことは）ないかも」と語っていた。
また、北川＆DAIGOと親交の深い俳優の高橋光臣にDAIGOの口から北川の愚痴が出ることはあるのかインタビューすると「それは1回もないですね」と答え、北川は「良かった」と安堵していた。北川とDAIGOは2016年1月11日に結婚。2020年9月に第1子女児、2024年1月に第2子男児が誕生した。（modelpress編集部）
情報：MBS／TBS
【Not Sponsored 記事】