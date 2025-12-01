日向坂46松田好花、来年2月末をもってグループ卒業発表 二期生として8年半活動「卒業後もこの世界に携わっていきたい」
【モデルプレス＝2025/12/01】日向坂46の二期生・松田好花（26）が12月1日、自身のオフィシャルブログにてグループ卒業を発表した。
【写真】圧倒的ビジュアルに観客沸く けやき坂46二期として初お披露目された当時の姿
「この場所が好きだから」と題したブログを更新した松田は、「けやき坂46、日向坂46、活動を始めて合わせて8年半が経ちました」と都内にある坂“日向坂（ひゅうがざか）”の看板写真を添えて振り返り、「私は日向坂46を卒業します」とグループからの卒業を発表。「おそらくですが、皆さんそんな驚いていないんじゃないですかね？やっぱりとか、まぁそうだよなって思われているだろうなって想像してます。なんとなくの体感ですけどね！」とファンの反応を想像し、「びっくりさせていたとしたらごめんなさい。体感で自分でもそう思えるくらい活動を続けることが出来て良かったなって思っています！」と伝えた。
また、「卒業のことは昨年あたりからずっと頭の中にあった」と明かした松田は、「加入当初からお世話になっていたスタッフさんに唯一卒業の相談をしていたのですが、その方が相談をしてしばらく経ってから天国へと旅立たれました。その方にしか相談していなかったので、一度卒業の話は自分の胸にしまいました。これはまだ卒業したらダメということなのか、やめておけということなのかと。考えに考えました」と卒業を意識した時期についても告白。「それでもやっぱり、卒業を先延ばしにするという選択には至りませんでした」と続け、「自分の中にある学ぶことを諦めたくないという思い、日向坂のメンバーとしてやり残したことはない、今の自分がしたいことはここから旅立つことだという思いを抱いている自分がいました」とつづった。
さらに、同日グループのオフィシャルサイトでも松田の卒業が発表され、活動は「2026年1月28日リリースの16thシングル『クリフハンガー』まで」であることが伝えられたが、松田は具体的な卒業時期について、「自分なりに考え、スタッフの皆さんとも相談させていただいた上で、日向坂46としての活動は2月末までとさせていただくことになりました」と報告。今後については「卒業後もこの世界に携わっていきたいなと思っています」と明かし、最後には「残りの日向坂人生約3ヶ月間まだまだここから更に濃くするつもりです！覚悟はいいですか！最後まで見守っていてくださると嬉しいです」と松田らしく結んでいる。
日向坂46の二期生では、2025年11月に河田陽菜が卒業。松田の卒業後、二期生は金村美玖と小坂菜緒の2人となる。（modelpress編集部）
1999年4月27日生まれ、京都府出身。身長は157.5cm。2017年、けやき坂46の二期生としてデビュー。グループが日向坂46に改名後、10枚目シングル「Am I ready?」（2023年）にて初のフロントメンバー入りを果たした。2024年5月には1st写真集「振り向いて」（講談社）を発売。ソロとしても活躍の場を広げており、現在はラジオ「オールナイトニッポンX」（ニッポン放送）にレギュラー出演している。
