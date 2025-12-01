さらば！ミャクミャク像　「旅立ちセレモニー」を経て万博会場を後に…　来年３月ごろに吹田の万博記念公園に移設へ

大阪・関西万博の会場で大勢の人々を出迎えたミャクミャク像。ついに、万博会場を後にしました。



大阪・関西万博の閉幕から１か月半あまり。おととい１１月２９日、東ゲート近くに設置されたミャクミャク像の”旅立ちセレモニー”が開かれました。



東西２つのゲート近くで２５００万人以上の一般来場者を出迎えたミャクミャク。「いらっしゃいませ」と書かれていた立て札は、この日、「ありがとう。またね。」に変わっていました。





大阪府・吉村洋文知事「みなさんがミャクミャクを育ててくださった。ミャクミャクも一緒に育っていったなという思いがすごくあって。これからもミャクミャクは皆さんの心の中に残って、いろんな所で出会えるようにしていきたい」セレモニーには約１６万７千人が応募し、１６７倍の抽選倍率を乗り越えて選ばれた大阪府民１０００人が参加。ミャクミャク人気は、いまだ衰えを知りません。女の子「『ミャクミャクありがとう』って声かけた」全身“ミャクミャク”コスプレの人「最初はとっつきにくいかなと思ったんですけど、どんどん噛めば噛むほど味が出て、最後にはとても身近なものになっていった珍しいケースかな。これからも応援していきたいと思います」女性２人組「もう赤と青を見ただけでミャクミャクに見えてくるんです」「街中でもね」「悲しいだけじゃなくて、新たな出発みたいに思いました」そして、名残を惜しむファンたちを見送ったあと…記者リポート「今ゆっくりとミャクミャクが宙に浮きました。クレーンで吊り上げられていきます」役目を終えたミャクミャクは、ついに撤去されました。大阪府によると、ミャクミャク像２体は、来年３月ごろに、吹田市の万博記念公園に移設される予定だということです。大阪府はまた、府内の観光地などを巡回させることも計画しているということです。