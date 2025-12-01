ベトナムから密輸のコメを「日本産」と偽って販売か　ベトナム国籍の妻と日本国籍の夫を詐欺容疑で追送検　大阪府警　密輸量は約６００トンにのぼるか

ベトナムからコメを密輸していたとして逮捕・起訴された夫婦。日本米と偽って販売した詐欺の疑いでも新たに書類送検されました。



詐欺などの疑いで大阪府警が書類送検したのは、東大阪市に住むベトナム国籍で輸入販売会社経営のチャン・ティ・トゥ・フェン被告（３７）と、夫の武重智之被告（４７）です。



府警によると、チャン被告らは、今年３月から９月にかけ、愛知県などにあるベトナムショップ運営４社に、ベトナムから密輸したコメを「日本米１０ｋｇ・５８００円です。ブレンドじゃないですよ」などと偽って約８トンを販売、現金約５００万円をだまし取った疑いなどが持たれています。





チャン被告らは取り調べに対し、詐欺容疑を認めているということです。チャン被告らは、外国産のコメ約４５トンを「緑豆」と偽ってベトナムから船で密輸しようとした罪などで、今年１０月に逮捕・起訴されています。取り調べに対し、チャン被告は…チャン・ティ・トゥ・フェン被告の供述「コメの価格がどんどんあがっている。ベトナムで安くコメを仕入れて日本で売れば、利益が出ると考え、密輸を始めた」チャン被告らが密輸したとされるコメは、有害な病害虫が残っていないかを確認する「植物防疫検査」を受けておらず、押収されたコメの中には小さな虫の姿を確認できます。府警の捜査によると、チャン被告らは今年２月以降、約６００トンのコメを日本へ密輸し、少なくともその約半分を日本国内で販売。約１．３億円を売り上げていたとみられるということです。府警は、ベトナムにも共犯者がいるとみて捜査しています。