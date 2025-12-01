スマートフォンが故障したとき、ユーザーはどのような行動を取り、どのような基準で「修理」か「買い替え」を選んでいるのか―。スマホ修理専門店「スマホファクトリー」を運営する株式会社玉光堂が１日、スマホ故障・トラブルに関する意識調査の結果を発表した。２０〜６０代の男女２００人を対象に調査を実施した。

故障・トラブルを経験した人の中で、最も多かったのは「バッテリーの持ちが極端に悪くなった」で３３・０％。一般的に利用期間の長さやアプリ使用量などの影響を受けやすく、劣化を実感しやすい項目と分析した。次いで「画面割れ・液晶トラブル」が１７・５％。「充電しづらい／充電できない」が１２・５％、「水没・水濡れ」「ボタンの不具合」が各７・５％だった。

スマホが故障した際、どのような対応を取ったかの問いには最も多かったのは「新しいスマホに買い替えた」が５３・０％と半数を超えてトップ。続いて「キャリアショップやメーカーで修理した」が１６・０％。「そのままガマンして使っている／使っていた」は「街のスマホ修理店で修理した」と同率のは１３・０％だった。

「買い替えか修理か」の選択で重視する点は最も多かったのは「総額の費用（できるだけ安く済ませたい）」が５０・５％。「データをそのまま残せるかどうか」「バッテリーや本体の寿命」がともに３０・５％で続いた。

修理を選択する条件では「５０００円未満なら修理を選ぶ」が２９・５％で最多だった。