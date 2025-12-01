パク・ソジュン、“ウガウガファミリー”らとハワイ満喫 写真＆動画を多数投稿しファン歓喜「カッコいい！」「楽しそう」
韓国俳優のパク・ソジュンが11月30日、自身のインスタグラムを更新。“ウガウガファミリー”としてプライベートでも仲が良いことで有名なBTS・V、パク・ヒョンシク、チェ・ウシク、Peakboyらとでハワイを満喫する様子を公開した。
【写真・動画】「みんな幸せそうな笑顔」ウガウガファミリーのハワイ満喫ショット
パク・ソジュンは「ギョンドを待ちながらを送った日々Part 2. （韓国語）」とコメントし、インスタグラムに19枚の写真・動画をアップ。スカイブルーの海を背景に、全員が花の首飾りをかけた集合ショットや、ボール遊びをする写真、ハワイの夕焼けなど、久しぶりに“ウガウガファミリー”で旅行を楽しむ様子をのぞかせている。
動画では、全員がスポーツウェアをまとい、軽快にランニングに出発する様子も披露。さらに、スカイブルーの海でフリスビーを楽しむ様子も見せ、パク・ソジュン持ち前の美ボディをチラ見せしていた。
ほかにも、ギンガムチェックのパジャマ姿で料理をする様子や、全員が寝起きのむくみを感じさせる素の姿など、プライベート感満載の写真を披露している。
この投稿に、SNSにはファンから「こんなに幸せな笑顔の旅行 見せてくれて本当にありがとう」「みんな幸せそうな笑顔」「ウガファミリー楽しそう」「笑いが絶えないね」「カッコいい！みんなカッコいいよ！」などとの反響が寄せられていた。
