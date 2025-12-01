映画ランキング：Mrs. GREEN APPLEの作品が1位と3位に初登場、『栄光のバックホーム』『ナイトフラワー』がランクイン
最新の全国映画動員ランキング（11月28日〜30日の3日間集計、興行通信社調べ）は、Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年を記念して2作同時公開された内のドキュメンタリー『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』が、初日から3日間で動員16万2200人、興収2億5100万円をあげ、初登場1位に輝いた。
Mrs. GREEN APPLE初のドキュメンタリー映画となる本作では、映画とともに生まれた楽曲「Variety」が観客に届くまでの300日間に密着。3人の“ひたすらに音楽に真摯（しんし）に向きあう姿”をカメラがとらえる。大森元貴が自ら製作総指揮を務め、監督は大森主演の映画『#真相をお話しします』を手がけた豊島圭介。
2位は、脳腫瘍を発症し28歳の若さで死去した元阪神タイガースの横田慎太郎選手の軌跡を描いた『栄光のバックホーム』。初日から3日間で動員16万人、興収2億2600万円をあげた。監督は秋山純、出演は松谷鷹也、鈴木京香、前田拳太郎、ほか。
3位にはMrs. GREEN APPLE史上最大規模のライブを、稲垣哲朗監督が新たな映像で再構築した『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』が、初日から3日間で動員14万8500人、興収4億9100万円をあげランクイン。興収では動員1位、2位の作品を上回る断トツのトップとなっている。
前週1位でスタートを切った『TOKYOタクシー』は週末3日間で動員12万5100人、興収1億6800万円をあげ4位となった。累計では動員58万人、興収7億円を突破した。
5位には、内田英治監督が北川景子を主演に迎えて子供たちのために犯罪に手を染める母親の姿を描いた『ナイトフラワー』が初登場。共演は森田望智、佐久間大介、渋谷龍太、ほか。
令和仮面ライダーシリーズの6作目のその後を描いたVシネマ『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』は惜しくも11位のスタートとなった。
■全国映画動員ランキングトップ10（11月28日〜30日）
1（NEW）MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜（公開週1）
2（NEW）栄光のバックホーム（1）
3（NEW）MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN（1）
4（1↓）TOKYOタクシー（2）
5（NEW）ナイトフラワー（1）
6（2↓）爆弾（5）
7（4）↓）劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」（4）
8（6↓）劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来（20）
9（7↓）国宝（26）
10（5↓）劇場版 チェンソーマン レゼ篇（11）
※11（NEW）仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ（1）
