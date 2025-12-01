ディズニー映画『ズートピア2』の公開を前に、主人公の声優を担当した、俳優の上戸彩さんが静岡県庁を訪れ、鈴木知事とともに、なんと、静岡県の県名を変えると発表しました！本当でしょうか？



ディズニー映画『ズートピア2』は、ウサギの警察官・ジュディなど、動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”の物語です。





（ディズニー映画『ズートピア2』より）「これは最も危険で重要な任務だ…」「蛇を捕まえたら最高のバディだと認めてもらえる…」映画の公開を前に、先週･11月28日･金曜日、静岡県庁を訪れたのは、主人公ジュディの声優を担当した、上戸彩さん。鈴木知事とともに、発表したのが…。（司会）「しズ～おか県と書いてあります」（鈴木知事）「今回この期間『静岡県』を、「しズ～おか県」に改名いたします」静岡県は「ズートピア」の「ズ」が県名に入ることや、映画の題材となる動物に関連し、動物園が全国で一番多い県ということもあり、パートナー都市として連携することになりました。（主人公 ジュディの声優 上戸 彩さん）「私の静岡のイメージは、山があって海があって、とにかく、もう自然あふれている町というイメージがあるんですけど、今回の『ズートピア2』は、パート1に比べると、さらにいろいろなエリアが出てきたり。動物も増えてきているので、さらに静岡と重なる部分があるんじゃないかなと思っていました」（鈴木知事）「今回この連携を通じて、『しズ～おか県』の魅力をですね、ぜひ、ディズニー映画ファン、ならびに幅広い皆さんにお伝えをしていきたいなと」映画と県のPRとして、静岡駅を「しズ～おか駅」や、清水駅を「しみズ～駅」に改名するなど、県内の6つの駅でホームの駅名標を12月から順次、変えるということです。（鈴木知事）「浜松もですね、『新はままズ～』ですよ、ちょっとここだけなまってますけど」（上戸 彩さん）「はままズ～はままズ～」ディズニー映画『ズートピア2』は、12月5日公開です。（上戸 彩さん）「私たち『ズートピア』と、そして静岡県がパートナーシップを組ませていただいていますが、今回の『2』は、本当にパートナー探しというか、真のパートナーってどうやって探すんだろう、どうやって見つけるんだろう。また、もう一歩深い映画になっているので、たくさんの人に見ていただきたいです」