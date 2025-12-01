通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は８．６％、市場の日銀利上げ観測上昇も反応薄 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は８．６％、市場の日銀利上げ観測上昇も反応薄

リンクをコピーする みんなの感想は？

通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は８．６％、市場の日銀利上げ観測上昇も反応薄



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 8.60 4.73 7.31 5.64

1MO 9.47 5.42 7.66 6.07

3MO 9.51 5.72 7.93 6.47

6MO 9.55 5.97 8.23 6.83

9MO 9.63 6.18 8.46 7.11

1YR 9.66 6.37 8.60 7.30





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 7.70 7.06 5.93

1MO 8.23 7.76 6.45

3MO 8.56 8.35 6.71

6MO 8.93 8.77 6.97

9MO 9.19 9.12 7.19

1YR 9.36 9.34 7.31

東京時間16:32現在 参考値



ロンドン序盤、ドル円１週間は８．６％での推移。東京午前から目立った変化は見られず。東京市場では植田日銀総裁の発言を受けて、債券市場などで１２月利上げ機運が高まったが、円高方向へのオプションヘッジ需要は落ち着いている。

外部サイト