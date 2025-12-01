【11月30日のB2結果まとめ】Bリーグ史上初の4度目の延長戦突入…西地区2位の愛媛は4連敗

11月30日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦第10節が全国各地で開催された。

東地区1位の福島ファイヤーボンズはホームでライジングゼファー福岡を迎え撃った。第1クォーターから福岡に10－23で先手を取られ追う展開となるも、13点ビハインドで迎えた最終クォーターにケニー・マニゴールトらを中心に26－4のランを炸裂させ同点に持ち込み延長戦へ。シーソーゲームとなった延長戦はトリプルオーバータイムでも決着がつかないままBリーグ史上初のクアドルプルオーバータイムまでもつれ込む。パトリック・ガードナーが10得点を挙げ前に出た福島が最終スコア120－114でクラブ史上最多の17連勝目を挙げた。中野司がチーム最多の26得点、ガードナーは21得点12リバウンドのダブルダブル、マニゴールトは19得点16リバウンド15アシストのトリプルダブルをマークした。

東地区2位につける福井ブローウィンズはホームで西地区6位のバンビシャス奈良と対戦。第1クォーターからペリー・エリスとラポラス・アイヴァナーカスの得点で主導権を握った福井が最後までリードを守り切り勝利を収めた。ライアン・ケリーは25分10秒の出場で29得点8リバウンド、アイヴァナーカスは14得点12リバウンドのダブルダブルを記録している。







西地区2位の愛媛オレンジバイキングスが熊本ヴォルターズの本拠地に乗り込んだ試合では、第1クォーターからミッチェル・ライトフットの3ポイント4発を浴びリードを許す。その後マイケル・パーカーらを中心に追い上げを狙うも、最後まで追いつくことはできず86－71で敗れ4連敗を喫した。勝利した熊本は西地区5位につけている。

ベルテックス静岡に大勝した信州ブレイブウォリアーズは福井と勝率で並ぶ東地区3位となっている。

◆■11月30日のB2試合結果

福島ファイヤーボンズ 120－114 ライジングゼファー福岡



岩手ビッグブルズ 85－93 鹿児島レブナイズ



山形ワイヴァンズ 90－86 青森ワッツ



福井ブローウィンズ 90－84 バンビシャス奈良



信州ブレイブウォリアーズ 78－46 ベルテックス静岡



熊本ヴォルターズ 86－71 愛媛オレンジバイキングス

【動画】Bリーグ史上初のクアドラプルオーバータイム突入！