この記事をまとめると ■クルマの世界ではあれやこれやとカスタムする文化が根付いている ■より楽しく走れるようにしたり他人と差別化したいがために手を出す人が多い ■若いころカスタムを楽しんでいた人が再び戻ってくるリターン組も最近では増えている

なぜクルマをカスタムするのか

だいぶ前のことですが、サーキットのラップタイムをコンマ1秒でも縮めたいと、ロードスターのシフトレバーをショート化、加えてシフトノブの軽量化を目指してチタンに変更したことがありました。結果は惨憺たるもので、タイムの短縮どころか回転数を合わせたとてシフトフィールが最悪で、すぐさま純正に戻す破目に。このように、メーカーの設計は最善のはずとわかっていても、いじってしまう方はあとを絶ちません。そこにはどんな心理や、モヤモヤがあるのか探ってみました。

●もっともっと速くしたい

冒頭にご紹介したとおり、改造は乗り物好きのサガに違いありません。たいていは乗り心地をよくしたいとかではなく、むしろ「乗り心地が悪くなってもかまわない」からバネレートを上げたり、タイヤの偏平率を上げたりするわけです。

当然、メーカーが設定したベストバランスを崩し、乗り心地どころか操安性や耐久性まで悪影響を及ぼすのですが「メーカーは万人向けセッティングでしょうが」などと、見当違いな理屈を並べてしまうのもクルマ好きの悪いクセかもしれません。

とはいえ、そうしたクセは強オーバーステアでイン側のタイヤバリアに突っ込むなど、筆者と同じく苦い思いを何度か繰り返せば治るもの。痛い思いをしてまでも改造を繰り返していくミッドナイトレーサー界隈も多くいますが、彼らはジャンキーを超越したマッドサイエンティストの領域。すべてを悟って、カスタムファクトリーでも開業してみるといいかもしれません。

●誰ともカブりたくない

自分だけの愛車、という意識が高まると、車種は同じだったとして自分だけのクルマに仕上げたいという動物的な本能が働くタイプもいるようです。ちょっと前なら、エアロパーツを単一メーカーに統一することなく「フロントスポイラーはヴェイルサイド、リヤスポはトップシークレットにしてみた」といった変化球もありました。

また、エアロパーツでスタイルを変更したあとは推しキャラでもって痛車に仕上げるといったケースもあります。ここでも、キャラでもって主張するのはもちろん、どのシーン、どの巻、どのバージョンを選ぶかという「カブるの絶対NG主義」も散見できます。

ちなみに、シーンやバージョンを見事にいい当てられてしまうのは主義者のなかでは敗北に等しいようで、翌日には別のキャラで痛くなっていたりと、なかなか厳しい世界のようです。

ともあれ、オレだけの1台に「メーカーのご指図無用」というわけで、世にも不思議なクルマが仕上がるという寸法です。

カスタム文化はクルマ業界にとって貴重な存在

●仲間になりたい

これは上記のカブりたくない方々にも通じるのですが、週末の大黒ふ頭にドライブしたら、「自分と同じクルマが楽しげに集まっているけど、どれもカスタムされている」、しかも、「カスタムの方向性が自分にも合ってる気がする」みたいな経験から「やつらと仲間になりたい」、ひいては「もっとスゲー改造してマウント取りてー」といったサイクル。

流行りの同調圧力ならぬ、同調志願というやつ。ちょっと前に、集会しているBMW仲間のほとんどがライトにイカリングを仕込んでいたり、峠の麓にいたロードスター数台が同じ軽量ホイールを装着していたりするアレです。

とはいえ、仲間になりたいから、マウント取りたいへ進み、ついにはオレ至上主義へと突っ走っていく例もカスタム界隈ではよくあるケース。ささいなきっかけ、たとえば同じステッカーを貼るとか、同じドリームキャッチャーをぶらさげるといったことから沼っていくので、注意するに越したこたありません。

●ずばり若返りたい

最新のカスタム事情を探っていくと、50〜60歳代のクルマユーザーによる金に糸目をつけない改造がにわかにブームとなっているのだとか。とりわけ、若いころにカスタムをかじって、年を取ってからぶり返す「リターンカスタマー」がゾロゾロと現れているようです。

で、リターンというニュアンスからもお察しのとおり、彼らのモチベは「若いころを思い出す」とか、「若いやつらに負けたくない」から「若さがなんだバカヤロー」的にジワるもの。ですが、これはこれで「昔取った杵柄」とか「三つ子の魂百まで」といったニュアンスで、あながちネガとも受け取れません。

また、若い方々のクルマ離れも騒がれるいま、カスタム文化、ひいてはモーターカルチャーのけん引役となってくれる高齢層は、クルマ業界にとっては大切な存在に違いありません。やがて、そうしたリターン層も減少していくことは避けられませんが、それまではぜひとも爪痕を残していってほしいものです。

ノーマルが最上なことは百も承知ではありますが、オレ流カスタムの奥底にあるものは決して悪いことばかりではないのですから。