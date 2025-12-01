県立宮崎工業がU18ブロックリーグ全勝優勝…岩元キャプテン「1、2年生がたくさんサポートしてくれた」

11月30日、『U18日清食品ブロックリーグ2025』男子の試合が開催され、 県立宮崎工業高校（宮崎県） が7戦全勝でグループH優勝を決めると同時に、『U18日清食品トップリーグ2026入替戦』への出場権を手にした。

宮崎工業は、初戦で東福岡高校（福岡県）に73－55で勝利し、その後も順調に勝利を重ねた。最終戦の米子松蔭高校（鳥取県）との試合は、第1クォーターこそリードを許すも、ディフェンスで立て直し後半に圧倒。95－51と快勝し、7戦全勝で優勝を果たした。

キャプテンを務めた岩元悠南は、「この最終戦2日間は体調不良などで主力の何人かが出られない中、2年生がしっかりと頑張ってくれました。自分たちが大事にしている“最後まであきらめずにやる”を貫くことで優勝できましたが、それは1、2年生がたくさんサポートしてくれたからでもあります」と、チーム全員で勝ち取った勝利を嚙みしめた。「その恩返しとして来年に引き継げて良かったし、宮崎県を代表して出場しているので、県にも恩返しができたと思います。チーム全員でやりきったからこその優勝なので誇りに思います。後輩たちにはまずは『U18日清食品トップリーグ2026入替戦』でしっかりと勝ち切ってもらって、来年は県立宮崎工業が『U18日清食品トップリーグ2026』で試合をしているところを見たいです」と、後輩たちへエールを送った。

なお、12チームで来年度の出場権4つを争う入替戦は2026年3月14日と15日の2日間行われ、『U18トップリーグ2025』の下位4チームと、『U18ブロックリーグ2025』の各グループで優勝を果たした8チームが参戦する。

◆■『U18日清食品トップリーグ2026入替戦』出場チーム

▼トップリーグ下位※4チーム



福岡第一高校（福岡県／5位）



八王子学園八王子高校（東京都／6位）



美濃加茂高校（岐阜県／7位）



帝京長岡高校（新潟県／8位）

▼ブロックリーグ優勝※8チーム



未定（グループA）



未定（グループB）



開志国際高校（新潟県／グループC）



藤枝明誠高校（静岡県／グループD）



中部大学第一高校（愛知県／グループE）



九州学院高校（熊本県／グループF）



柳ヶ浦高校（大分県／グループG）



県立宮崎工業高校（宮崎県／グループH）

◆■『U18日清食品トップリーグ2026入替戦』男子の組み合わせ

☆ブロックリーグ優勝チーム内での順位決定方法は、①勝ち点数、②得失点、③得点数で決定する。



▼トーナメントA



1回戦 BL1位 vs BL8位



2回戦 帝京長岡高校（TL8位） vs A1回戦の勝者

▼トーナメントB



1回戦 BL2位 vs BL7位



2回戦 美濃加茂高校（TL7位） vs B1回戦の勝者

▼トーナメントC



1回戦 BL3位 vs BL6位



2回戦 八王子学園八王子高校（TL6位） vs C1回戦の勝者

▼トーナメントD



1回戦 BL4位 vs BL5位



2回戦 福岡第一高校（TL5位） vs D1回戦の勝者

【動画】8月23日、日清食品ブロックリーグ2025…県立宮崎工業高校vs東福岡高校フルゲーム映像