『オモウマい店』年末SP放送決定 ゲストに笑福亭鶴瓶・木梨憲武・田中樹ら 「オモウマい棒」4.5万本無料配布も
中京テレビは1日、30日に同局・日本テレビ系で『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』の番組史上最長となる4時間半の特大スペシャルを放送すると発表した。
【画像】番組特別仕様に！4.5万本無料配布される「オモウマい棒」
毎週火曜日に放送されている同番組は、想像をはるかに超える“オモてなしすぎでオモしろいウマい店”を求め、スタッフが日本中を大捜査。スゴすぎて笑えるサービスを提供する「オモウマい店」を紹介するグルメバラエティー番組。今回はゲストに笑福亭鶴瓶、木梨憲武、宮川大輔、吉村崇（平成ノブシコブシ）、若槻千夏、藤本美貴、田中樹（SixTONES）、片寄涼太（GENERATIONS）、井上咲楽を招いて届ける。
また、スペシャルの放送を記念して、オモウマい店特製「オモウマい棒」を放送時間にちなんで4.5万本無料配布することも決定した。詳細は後日発表する。
なお放送時間は午後5時30分から。一部地域では午後6時30分から。
【番組出演】
MC：ヒロミ
進行：小峠英二
ゲスト：笑福亭鶴瓶・木梨憲武・宮川大輔・吉村崇（平成ノブシコブシ）・若槻千夏・藤本美貴・田中樹（SixTONES）・片寄涼太（GENERATIONS）・井上咲楽
【画像】番組特別仕様に！4.5万本無料配布される「オモウマい棒」
毎週火曜日に放送されている同番組は、想像をはるかに超える“オモてなしすぎでオモしろいウマい店”を求め、スタッフが日本中を大捜査。スゴすぎて笑えるサービスを提供する「オモウマい店」を紹介するグルメバラエティー番組。今回はゲストに笑福亭鶴瓶、木梨憲武、宮川大輔、吉村崇（平成ノブシコブシ）、若槻千夏、藤本美貴、田中樹（SixTONES）、片寄涼太（GENERATIONS）、井上咲楽を招いて届ける。
なお放送時間は午後5時30分から。一部地域では午後6時30分から。
【番組出演】
MC：ヒロミ
進行：小峠英二
ゲスト：笑福亭鶴瓶・木梨憲武・宮川大輔・吉村崇（平成ノブシコブシ）・若槻千夏・藤本美貴・田中樹（SixTONES）・片寄涼太（GENERATIONS）・井上咲楽