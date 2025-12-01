秋山成勲、14歳長女との“手つなぎデート”を大公開「親バカあるある」 キスで満面の笑み 娘を溺愛する父の姿に反響
モデル・SHIHO（49）の夫で格闘家・秋山成勲（50）が、1日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。長女・サランちゃん（13）とのショッピングを楽しむデート動画を公開した。
【動画】「一緒にいるとこの上なく幸せ」長女とデートを楽しむ秋山成勲
秋山は「『我慢』を3度刻む娘とのデート（feat. サランおすすめのグルメ店）忍忍忍（韓国語）」と題した動画で、長女と手をつなぎながら登場。「今日のゲストはVIP」「誰よりも手厚くおもてなしすべき人」「僕の宝物 中学生の娘サラン」と長女を紹介し、溺愛ぶりを披露している。
しかし「一緒にいるとこの上なく幸せではあるものの」「ときにはわがままで 我慢の限界を試してくれる人」「思春期の中学生の娘サラン」とコメントし、親ならではの葛藤ものぞかせた。
長女がおすすめするマラサダの店へ向かう道中は、しっかりと手をつなぎ歩くなど、思春期でも仲良しな親子関係を披露し、ショッピングを楽しむ際には「親バカあるある 娘との時間には多少費用がかかる」と少々高額な服に緊張する一面も見せている。
どの色を購入するか迷う長女に「お父さんはこっちの方がかわいいと思うけど？」「優柔不断」「もう疲れたよ」と言いつつも欲しい服を購入してあげて、頬に感謝のキスをされると満面の笑みを見せる、“娘を溺愛する父親”を披露していた。
