『鬼レンチャン』“池ちゃん”ことSTU48池田裕楽、事務所移籍 新アーティスト写真＆プロフィール公開
アイドルグループ・STUの池田裕楽（21）が11月30日、自身のインスタグラムを更新し、長良プロダクション所属を発表した。
【写真】“池ちゃん”STU48池田裕楽、新アーティスト写真＆コメント全文
「本日、千鳥の鬼レンチャン放送内にて事務所移籍の発表をさせていただきました！たくさんの夢を叶えさせていただいているとても大切な番組でご報告させていただけたこと、とても嬉しく思います。みなさんの温かい応援を胸に、これからも嬉しいご報告ができるよう頑張っていきます！これからも応援よろしくお願いいたします！」と報告。
新アーティスト写真とともに「これからもSTU48の活動を大切にしつつ、個人としての活動の幅を広げていきたいと思います。これまで以上に、一つひとつの活動に全力で取り組んでいきます。今後とも温かい応援をよろしくお願いいたします」とつづった。
池田は、2019年からSTU48メンバーとして活動し、23年には「第5回AKB48グループ歌唱力No.1決定戦」個人戦優勝。フジテレビ『千鳥の鬼レンチャン』で“池ちゃん”として親しまれ、歌声が評価されてきた。
長良プロダクションも公式サイトなどで池田の所属を発表。プロフィールも掲載された。同社には、元AKB48の岩佐美咲も所属している。
■池田裕楽 プロフィール
所属：長良プロダクション
出身地：広島県
誕生日：2004年2月8日
血液型：AB型
身長：152センチ
趣味：自然の写真を撮る、いろんなジャンルの音楽を聴く
特技：反復横跳び
経歴：
STU48 2期生
AKB48歌唱力No.1決定戦にて2度の優勝経験。
2024年1月27日にソロコンサート「Sing a GO! GO!」を開催。
2024年6月5日発売 1stアルバム『懐かしい明日』リード曲「愛の重さ」にて初の選抜入り。
【写真】“池ちゃん”STU48池田裕楽、新アーティスト写真＆コメント全文
「本日、千鳥の鬼レンチャン放送内にて事務所移籍の発表をさせていただきました！たくさんの夢を叶えさせていただいているとても大切な番組でご報告させていただけたこと、とても嬉しく思います。みなさんの温かい応援を胸に、これからも嬉しいご報告ができるよう頑張っていきます！これからも応援よろしくお願いいたします！」と報告。
池田は、2019年からSTU48メンバーとして活動し、23年には「第5回AKB48グループ歌唱力No.1決定戦」個人戦優勝。フジテレビ『千鳥の鬼レンチャン』で“池ちゃん”として親しまれ、歌声が評価されてきた。
長良プロダクションも公式サイトなどで池田の所属を発表。プロフィールも掲載された。同社には、元AKB48の岩佐美咲も所属している。
■池田裕楽 プロフィール
所属：長良プロダクション
出身地：広島県
誕生日：2004年2月8日
血液型：AB型
身長：152センチ
趣味：自然の写真を撮る、いろんなジャンルの音楽を聴く
特技：反復横跳び
経歴：
STU48 2期生
AKB48歌唱力No.1決定戦にて2度の優勝経験。
2024年1月27日にソロコンサート「Sing a GO! GO!」を開催。
2024年6月5日発売 1stアルバム『懐かしい明日』リード曲「愛の重さ」にて初の選抜入り。